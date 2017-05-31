Наука

Нодозавр: нефтяной монстр

Находка тысячелетия: в канадском карьере Миллениум обнаружили превосходно сохранившегося динозавра.
Майкл Грешко
31 мая 2017 в 11:12
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  • Нодозавр: нефтяной монстр
    Фото: Роберт Кларк

Днем 21 марта 2011 года экскаваторщик Шон Фанк спокойно работал, разумеется, не подозревая, что вскоре на его пути явится дракон.

Тот понедельник начался как любой другой в карьере Миллениум — огромном котловане в 27 километрах к северу от Форт-Мак-Марри в провинции Альберта, где ведет нефтяные разработки энергетическая компания Suncor. Час за часом мощный экскаватор Фанка все глубже вгрызался в песок, сочившийся битумом, который образовался из остатков организмов, живших более 110 миллионов лет назад. За 12 лет работы Шону не раз доводилось находить фрагменты окаменелой древесины, но никогда — остатки животных.

Вдруг ковш экскаватора зацепился за что-то большое и твердое. Из-под зубьев посыпались комья странного цвета. Через несколько минут экскаваторщик и его начальник Майк Грэттон уже рассматривали красно-коричневую породу: окаменелое дерево или чьи-то кости? Они перевернули один из камней и увидели загадочный узор: ряды кругов песочного цвета на темно-сером фоне.

«Майк сразу решил проверить, что это такое, — рассказывал Фанк в интервью 2011 года, — ведь ни с чем подобным мы прежде не сталкивались».

…Почти шесть лет спустя, я вхожу в дверь лаборатории Королевского палеонтологического музея имени Тиррелла среди ветреных и сухих бедлендов Альберты. В огромном помещении слышно лишь гудение вентиляции и удары похожих на миниатюрные отбойные молотки препаровальных инструментов, которыми лаборанты расчищают окаменелости.

Но мое внимание привлекают глыбы в углу: на первый взгляд эти сложенные вместе камни напоминают внушительную, метра в три, скульптуру динозавра. Костяные пластины покрывают шею и спину, отчетливо различимы отдельные серые чешуи. Шея изящно повернута влево, будто ящер пытается дотянуться до сочного растения. Но это вовсе не скульптура — настоящий динозавр, окаменевший от кончика морды до крупа.

РАСКРЫВАЯ ТАЙНУ

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№165, июнь 2017).
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