Наука

Как оползни влияют на атмосферу

Изучение сибирской зоны вечной мерзлоты выявило негативное влияние оползней грунта на состав атмосферы.
Наука в Сибири
29 мая 2017 в 12:19
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  • Как оползни влияют на атмосферу
    Фото: Pixabay

Оползень — природное явление, связанное со смещением массы горной породы или грунта по склону под действием силы тяжести и ряда сопутствующих факторов. В их число, например, входит большое количество воды, впитавшейся в почву после обильных осадков. Крупные оползни или обвалы могут разрушать дороги, нарушать течение рек и вызывать наводнения. Из последних примеров можно вспомнить катастрофу в Перу.

Сравнение оползней разного возраста в районе реки Нижняя Тунгуска показало, что это геологическое явление вызывает резкое увеличение выбросов парниковых газов в атмосферу. Восстановление экосистемы занимает несколько десятков лет. Результаты исследований представлены на 4-ом Всемирном форуме по оползням и опубликованы в книге «Advancing Culture of Living with Landslides».

«Наш интерес — сходы грунта на склонах рек в зоне вечной мерзлоты в Сибири. В целом, оползни происходят там часто. Механизм их формирования очень простой. Летом начинается оттаивание вечной мерзлоты, его глубина обычно достигает одного метра. При «благоприятном» для обвала сочетании периодов засухи, тепла и повышенной влажности, склон со всем слоем плодородной земли, леса и растительности может сползти в реку. После этого начинается период восстановления. Мы исследовали реакцию всей экосистемы — почвы, сообщества микроорганизмов, растительности — на это природное явление», — рассказывает старший научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН кандидат биологических наук Светлана Евграфова. Читать далее

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