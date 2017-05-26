Из Вселенной внезапно исчезла звезда
Красный сверхгигант N6946-BH1, лежащий на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946, известен астрономам давно. Наблюдения за звездой ведутся при помощи трех телескопов — наземного LBT (Large Binocular Telescope) и космических Hubble и Spitzer. На момент первой регистрации объекта он был в 25 раз тяжелее Солнца.
В 2007 году на N6946-BH1 произошла яркая вспышка, и специалисты предположили, что звезда превращается в сверхновую. Следующая вспышка была зафиксирована в 2009 году, но дальнейшее развитие событий ученых удивило: объект начал стремительно исчезать из поля зрения. К 2015 году на месте N6946-BH1 оставался только источник инфракрасного излучения.
Самым вероятным объяснением может быть гравитационный коллапс звезды с последующим превращением в черную дыру. Если это действительно так — ученые впервые в истории изучения космоса стали свидетелями появления черной дыры.
Посмотрите, как черная дыра разрывает звезду на части.