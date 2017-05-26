  • Из Вселенной внезапно исчезла звезда
    Фото: NASA, ESA, C. Kochanek (OSU)
  • Из Вселенной внезапно исчезла звезда
    Фото: NASA, ESA, C. Kochanek (OSU)
Наука

Из Вселенной внезапно исчезла звезда

На глазах у астрономов во Вселенной исчезает звезда: красный сверхгигант N6946-BH1 уже не различим обычными инструментами, лишь в инфракрасной области можно заметить его остатки. Точных причин самоуничтожения звезды ученые не знают.
Анастасия Баринова
26 мая 2017 в 14:42
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Красный сверхгигант N6946-BH1, лежащий на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946, известен астрономам давно. Наблюдения за звездой ведутся при помощи трех телескопов — наземного LBT (Large Binocular Telescope) и космических Hubble и Spitzer. На момент первой регистрации объекта он был в 25 раз тяжелее Солнца.

В 2007 году на N6946-BH1 произошла яркая вспышка, и специалисты предположили, что звезда превращается в сверхновую. Следующая вспышка была зафиксирована в 2009 году, но дальнейшее развитие событий ученых удивило: объект начал стремительно исчезать из поля зрения. К 2015 году на месте N6946-BH1 оставался только источник инфракрасного излучения.

  • Из Вселенной внезапно исчезла звезда
    Фото: NASA, ESA, C. Kochanek (OSU)

Самым вероятным объяснением может быть гравитационный коллапс звезды с последующим превращением в черную дыру. Если это действительно так — ученые впервые в истории изучения космоса стали свидетелями появления черной дыры.

Посмотрите, как черная дыра разрывает звезду на части.

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