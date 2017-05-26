Полярные сияния Юпитера: видео от «Юноны»
«Юнона», отправленная к Юпитеру 5 августа 2011 года, спустя пять лет достигла намеченной цели. Фотографии северного и южного полюсов планеты, полученные в ходе этой миссии, сделаны впервые в истории освоения космоса. Это позволило узнать, что вблизи полюсов формируется огромное количество гигантских циклонов и антициклонов: их размеры сопоставимы с размером целой Земли.
Для полюсов Юпитера характерны и сияния, но они имеют природу, отличную от земной: их вызывают заряженные частицы, поднимающиеся из глубины атмосферы. Специалисты создали таймлапс-видео полярных сияний в ультрафиолетовом диапазоне. Съемка велась в течение нескольких часов 2 февраля 2017 года.
Яркость полярных сияний Юпитера доказывает, что планета обладает мощнейшим магнитным полем. Благодаря работе «Юноны» его впервые удалось измерить: индукция достигает 7,76 гаусса, что более чем в десять раз превышает сильнейшие естественные поля Земли. Среди других материалов, присланных зондом — первые снимки колец Юпитера «изнутри». Анализ всей полученной информации займет несколько лет.
В настоящее время «Юнона» продолжает вращаться вокруг газового гиганта; один оборот занимает 53 дня. Планируется, что в феврале 2018 года аппарат будет сведен с орбиты, перенаправлен в атмосферу газового гиганта и сгорит в ней.
Посмотрите на первые снимки, присланные с орбиты Юпитера.