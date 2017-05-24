Крупнейшая в мире ветряная электростанция начала работу в Британии
С 17 мая 2017 года в Ливерпульском заливе работает крупнейшая в мире ветряная электростанция Burbo Bank. Реализацией проекта занималась датская компания DONG Energy. Первая очередь станции, состоящей из 25 ветрогенераторов мощностью 3,6 мегаватта (МВт) каждый и совокупной мощностью 90 мегаватт, открылась в 2007 году. На ее строительство ушло семь лет.
Вторая очередь, строившаяся в 2016—2017 годах, включает в себя 32 ветрогенератора совокупной мощностью 256 МВт. Один оборот винта способен обеспечить электроэнергией один дом в течение 29 часов. После ввода второй очереди в строй общая мощность Burbo Bank достигла 346 МВт. Срок службы новой станции составит около 25 лет.
Это не только самая крупная станция в мире среди подобных: рекорд бьют и ее ветрогенераторы. Каждая из турбин мощностью 8 МВт имеет три лопасти длиной 79,8 метра; общая высота каждой конструкции — 195 метров. Для сравнения можно привести знаменитый небоскреб Мэри-Экс в центре Лондона: его высота — 180 метров. Москвичи могут сравнить размер генератора Burbo Bank со зданием 206-метровой гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте.
Великобритания давно развивает альтернативную энергетику. К 2016 году ее наземные ветряные станции вырабатывали более 9000 МВт*ч, морские —6000 МВт*ч, что покрывало 23% потребностей страны. Однако даже с этим высоким показателем стране далеко до Дании, где почти половина электричества производится с помощью ветра.