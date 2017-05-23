Размножение в космосе возможно: доказано японцами
Возможность размножения в космосе изучается давно. Опыты ставились на рыбах, морских ежах, насекомых и других представителях мира фауны, но результаты оказывались неудовлетворительными. Лучше всего эти условия подходят лишь микроорганизмам.
В 2013 году биологи из японского университета Яманаши начали проведение многолетнего эксперимента с участием мышей. На первом этапе они отправили на борт МКС замороженную сперму грызунов. Через год генетический материал вернулся на Землю, где им были оплодотворены яйцеклетки, имплантированные затем в утробы суррогатных матерей.
В статье, опубликованной по результатам исследования, ученые поясняют, что одной из самых больших опасностей, подстерегающих живые организмы в космосе, является высокий уровень радиации. В частности, на МКС он в 100 раз выше, чем на Земле. Излучение не только влияет на активность сперматозоидов: оно также вносит коррективы в структуру ДНК, что особенно критично на стадии деления половых клеток.
Конечной целью экспериментов с участием побывавшей в космосе спермы является получение здорового потомства. Сравнив структуру ДНК грызунов, зачатых подобным образом, с аналогичными данными грызунов, появившихся обычным путем, японские ученые не обнаружили значительной разницы. Не имели отклонений и детеныши «космических» мышей.
Таким образом, из облученного в космосе генетического материала впервые удалось получить жизнеспособное потомство. Исследования будут продолжены; их результаты крайне важны для реализации программ освоения космоса и далеких планет.
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