Китайский батискаф погружается на дно Марианской впадины: видео
Созданный в 2010 году китайский батискаф «Цзяолун» десятки раз погружался под воду. Его самым глубоким путешествием было погружение на 7062 метра в Марианскую впадину в 2012 году. Однако технические характеристики батискафа позволяют ему опускаться еще ниже. Более того, «Цзяолун» имеет самый большой диапазон глубины среди всех пилотируемых батискафов в мире.
Несмотря на это, он до сих пор так и не покорил Бездну Челленджера (англ. Challenger Deep), расположенную в юго-западной части Марианской впадины, в 340 км на юго-запад от острова Гуам. Ее глубина составляет 10 994 м ниже уровня моря. Первыми сюда спустились пилотируемые батискафы «Триест» в 1960 году и Deepsea Challenger в 2012-м.
Китай взялся за выполнение этой задачи лишь сейчас: 22 мая с борта исследовательского судна «Сянъянхун-09» батискаф спустился на глубину 4800 метров. Миссия заняла около девяти часов.
В рамках этой экспедиции планируется десять погружений с итоговой целью достигнуть дна Бездны Челленджера. Ученые проведут съемки морского дна, соберут образцы морской воды, осадочных пород и живых организмов. Анализ химического состава отложений и горных пород поможет понять геологические процессы, происходящие в этом регионе.
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