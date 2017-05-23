  • Китайский батискаф погружается на дно Марианской впадины: видео
    «Цзяолун», макет Фото: Dfoatlamfenddolmaon/Wikipedia
  • Китайский батискаф погружается на дно Марианской впадины: видео
    Бездна Челленджера на карте Фото: Kmusser/Wikipedia
Наука

Китайский батискаф погружается на дно Марианской впадины: видео

Самый глубоководный батискаф в мире, китайский «Цзяолун», начал подготовку к погружению в Бездну Челленджера: глубочайшую точку поверхности Земли.
Анастасия Баринова
23 мая 2017 в 14:11
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Созданный в 2010 году китайский батискаф «Цзяолун» десятки раз погружался под воду. Его самым глубоким путешествием было погружение на 7062 метра в Марианскую впадину в 2012 году. Однако технические характеристики батискафа позволяют ему опускаться еще ниже. Более того, «Цзяолун» имеет самый большой диапазон глубины среди всех пилотируемых батискафов в мире.

Несмотря на это, он до сих пор так и не покорил Бездну Челленджера (англ. Challenger Deep), расположенную в юго-западной части Марианской впадины, в 340 км на юго-запад от острова Гуам. Ее глубина составляет 10 994 м ниже уровня моря. Первыми сюда спустились пилотируемые батискафы «Триест» в 1960 году и Deepsea Challenger в 2012-м.

Китай взялся за выполнение этой задачи лишь сейчас: 22 мая с борта исследовательского судна «Сянъянхун-09» батискаф спустился на глубину 4800 метров. Миссия заняла около девяти часов.

В рамках этой экспедиции планируется десять погружений с итоговой целью достигнуть дна Бездны Челленджера. Ученые проведут съемки морского дна, соберут образцы морской воды, осадочных пород и живых организмов. Анализ химического состава отложений и горных пород поможет понять геологические процессы, происходящие в этом регионе.

Узнайте, как на дно Маринской впадины погружался Джеймс Кэмерон.

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