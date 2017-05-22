  • «Хранилище Судного дня» едва не затопило
    Фото: Landbruks/Flickr.com
  • «Хранилище Судного дня» едва не затопило
    Фото: Bjoertvedt/Wikipedia
  • «Хранилище Судного дня» едва не затопило
    Фото: NordGen/Dag Terje Filip Endresen
Наука

«Хранилище Судного дня» едва не затопило

«Хранилище Судного дня», призванное обеспечить человечество пищей в случае глобальной катастрофы, столкнулось с первой угрозой: его едва не затопили тающие льды.
Анастасия Баринова
22 мая 2017 в 15:47
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Под эгидой ООН в 2008 году был создан всемирный банк-семенохранилище посадочного материала — Svalbard Globale frøhvelv. Если на планете в будущем произойдет масштабная катастрофа, человечество с помощью хорошо сохраненных запасов сможет восстановить сельское хозяйство.

Местом для «Хранилища Судного дня» выбран один из островов архипелага Шпицберген, лежащий на расстоянии 1300 км от Северного полюса. Огромный бункер состоит из трех комнат с температурой -18ºC. Его общая вместимость — 4,5 млн образцов семян. Под «образцом» подразумевается герметичный алюминиевый контейнер, в котором содержится 500 семян. В первую годовщину работы хранилища общее число образцов составило 400 000, а к настоящему времени здесь находится около миллиона образцов, представляющих более 4 000 видов различных сельскохозяйственных культур.

По расчетам специалистов, природно-климатические характеристики Шпицбергена в сочетании со 130-метровой глубиной, на которой оборудован бункер, позволят образцам пережить большинство катастроф: от падения астероида до ядерной войны. Даже при отключении электричества семена смогут сохраниться на протяжении двух столетий.

Однако природа оказалась на шаг впереди: еще до наступления «апокалипсиса» банк подвергся первой и достаточно прогнозируемой атаке. Одним из следствий глобального потепления является таяние вечной мерзлоты. В 2016 году средняя температура на Шпицбергене была на 7 °C выше нормы, а затем очередная рекордно теплая зима в Арктике привела к тому, что во входной туннель бункера хлынула талая вода. Читать далее

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