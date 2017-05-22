«Хранилище Судного дня» едва не затопило
Под эгидой ООН в 2008 году был создан всемирный банк-семенохранилище посадочного материала — Svalbard Globale frøhvelv. Если на планете в будущем произойдет масштабная катастрофа, человечество с помощью хорошо сохраненных запасов сможет восстановить сельское хозяйство.
Местом для «Хранилища Судного дня» выбран один из островов архипелага Шпицберген, лежащий на расстоянии 1300 км от Северного полюса. Огромный бункер состоит из трех комнат с температурой -18ºC. Его общая вместимость — 4,5 млн образцов семян. Под «образцом» подразумевается герметичный алюминиевый контейнер, в котором содержится 500 семян. В первую годовщину работы хранилища общее число образцов составило 400 000, а к настоящему времени здесь находится около миллиона образцов, представляющих более 4 000 видов различных сельскохозяйственных культур.
По расчетам специалистов, природно-климатические характеристики Шпицбергена в сочетании со 130-метровой глубиной, на которой оборудован бункер, позволят образцам пережить большинство катастроф: от падения астероида до ядерной войны. Даже при отключении электричества семена смогут сохраниться на протяжении двух столетий.
Однако природа оказалась на шаг впереди: еще до наступления «апокалипсиса» банк подвергся первой и достаточно прогнозируемой атаке. Одним из следствий глобального потепления является таяние вечной мерзлоты. В 2016 году средняя температура на Шпицбергене была на 7 °C выше нормы, а затем очередная рекордно теплая зима в Арктике привела к тому, что во входной туннель бункера хлынула талая вода. Читать далее
После этого очередной скачок температуры заморозил воду, и ученые, которые зашли в бункер с целью инспекции, обнаружили, что «находятся внутри ледника». Они удалили лед и убедились, что семенного фонда вода не достигла. Но сам факт такой угрозы ставит существование проекта под вопрос: защищенность бункера в первую очередь была связана с наличием окружающей его вечной мерзлоты; при ее отсутствии хранилище ничем не отличается от подобного строения в любой точке земного шара.
В настоящее время разрабатывается план инженерных работ по созданию подземных водоотводов от бункера. Кроме того, из туннеля уже была убрана часть электрооборудования, которое выделяло тепло, приводя к небольшому нагреву почвы. Наконец, наряду с круглосуточным наблюдением за Всемирным банком семян, ученые уделят особое внимание климатическим прогнозам.
Узнайте про информационное «Хранилище Судного дня».