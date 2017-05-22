Наука

Робоферма без людей откроется в Японии уже в этом году

В Киото построят полностью роботизированную ферму: салат там будут выращивать роботы, а людей не будет совсем.
Популярная Механика
22 мая 2017 в 13:18
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  • Робоферма без людей откроется в Японии уже в этом году
    Фото: Pixabay

За проект отвечает компания Spread, занимающаяся производством салата-латука. Предполагается, что роботизированная ферма «Овощная фабрика» будет выдавать по 30 тысяч кочанов салата в день. Весь производственный процесс организован без участия людей.

Промышленные роботы будут сеять и поливать салат и срезать кочаны. Вмешательство человека потребует только тогда, когда датчики, установленные в теплице, зафиксируют отклонения от производственного плана.

Организована «Овощная фабрика» будет по типу вертикальной фермы: овощи на таких фермах растут в несколько этажей под светом светодиодных ламп.

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