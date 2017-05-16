Что за странные вспышки на Земле снял зонд NASA?
Вспышки отмечены по всей планете, и не только в населенных местах, но и в совершенно безлюдных областях. Пытаясь найти им объяснения, астрономы NASA обнаружили, что этот вопрос стоял перед их коллегами еще десятилетия назад: на снимках, сделанных зондом Galileo, запущенным для изучения Юпитера в 1989 году, на Земле также можно разглядеть светлые пятна непонятного происхождения.
Ведущий специалист Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США) Александр Маршак рассказал об истории исследования этих пятен. По его словам, первой версией была идея об отражении Солнца от океана, но затем такие же светлые участки были найдены и в районе суши. Они были слишком велики для того, чтобы являться отражением света от водной поверхности озер и рек.
Так ученые пришли к выводу, что вспышки непосредственно с нашей планетой не связаны. По всей видимости, они возникают на удалении от ее поверхности: в тропосферных облаках Земли, парящих на высоте около пяти километров. Свет дает блики, отражаясь от льдинок, развернутых горизонтально относительно камеры космического аппарата.
Дальнейший анализ снимков показал, что камера фиксирует вспышки в том случае, когда данный участок планеты находится прямо под Солнцем. В частности, зимой блики возникают в тропиках южного полушария, летом — на тех же широтах северного полушария, а в дни равноденствия — на экваторе.
Посмотрите на солнечное затмение со спутника NASA.