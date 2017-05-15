  • Вулкан возле Неаполя готов к извержению
    Флегрейские поля. Фото: Donar Reiskoffer/Wikipedia
  • Вулкан возле Неаполя готов к извержению
    Фото: NASA, Shuttle Radar Topography Mission
  • Вулкан возле Неаполя готов к извержению
    Фото: NASA
Наука

Вулкан возле Неаполя готов к извержению

Супервулкан, расположенный в окрестностях Неаполя, достиг критической фазы своей активности. По мнению ученых, в ближайшее время возможно его новое извержение.
Анастасия Баринова
15 мая 2017 в 13:18
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Вблизи Неаполя расположены Флегрейские поля, или Кампи-Флегрей. Эта местность густо населена и соединена с городом линией метро. Однако данная территория является одним из самых опасных мест на планете: здесь лава расположена рекордно близко к земной поверхности.

Лава постоянно извергается с разной степенью интенсивности. Наиболее крупное извержение Кампи-Флегрея, которое произошло 200 000 лет назад, стало одной из причин возникновения так называемой вулканической зимы — похолодания на 5−10 °C из-за загрязнения атмосферы пеплом. Это в конечном итоге, как установили ученые, привело к исчезновению неандертальцев, не сумевших приспособиться к измененному климату. А в последний раз супервулкан просыпался около 500 лет назад: с 29 сентября по 6 октября 1538 года: результатом стало образование шлакового конуса Монте-Нуово.

В последнее время Кампи-Флегрей снова демонстрирует признаки активности. Проследив динамику, ученые пришли к выводу о возможном извержении в ближайшее время. Об этом свидетельствует накопление тектонического напряжения и деформация пород в жерле супервулкана.

Процессы начались в середине XX века, и на сегодняшний день под Флегрейскими полями накопилось достаточное количество магмы для последующего мощного извержения. Только за несколько месяцев лава поднялась до отметки в три километра от поверхности Земли, и ее движение продолжается. В случае извержения в зоне бедствия окажется около 360 000 людей, живущих в этой части Неаполя, а косвенно могут пострадать все жители города с населением около миллиона человек.

Посмотрите, как вулкан извергается прямо в океан.

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