Вулкан возле Неаполя готов к извержению
Вблизи Неаполя расположены Флегрейские поля, или Кампи-Флегрей. Эта местность густо населена и соединена с городом линией метро. Однако данная территория является одним из самых опасных мест на планете: здесь лава расположена рекордно близко к земной поверхности.
Лава постоянно извергается с разной степенью интенсивности. Наиболее крупное извержение Кампи-Флегрея, которое произошло 200 000 лет назад, стало одной из причин возникновения так называемой вулканической зимы — похолодания на 5−10 °C из-за загрязнения атмосферы пеплом. Это в конечном итоге, как установили ученые, привело к исчезновению неандертальцев, не сумевших приспособиться к измененному климату. А в последний раз супервулкан просыпался около 500 лет назад: с 29 сентября по 6 октября 1538 года: результатом стало образование шлакового конуса Монте-Нуово.
В последнее время Кампи-Флегрей снова демонстрирует признаки активности. Проследив динамику, ученые пришли к выводу о возможном извержении в ближайшее время. Об этом свидетельствует накопление тектонического напряжения и деформация пород в жерле супервулкана.
Процессы начались в середине XX века, и на сегодняшний день под Флегрейскими полями накопилось достаточное количество магмы для последующего мощного извержения. Только за несколько месяцев лава поднялась до отметки в три километра от поверхности Земли, и ее движение продолжается. В случае извержения в зоне бедствия окажется около 360 000 людей, живущих в этой части Неаполя, а косвенно могут пострадать все жители города с населением около миллиона человек.
Посмотрите, как вулкан извергается прямо в океан.