  • Участок Марса, пострадавший от древнего наводнения: фото
    Канал Simud Vallis (стереоизображение) Фото: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
  • Участок Марса, пострадавший от древнего наводнения: фото
    Канал Simud Vallis (обычное изображение) Фото: NASA/JPL/Arizona State University
Наука

Участок Марса, пострадавший от древнего наводнения: фото

Наличие каналов на Марсе было известно ученым давно. Новые качественные изображения показывают последствия масштабных наводнений, происходивших на планете в прошлом.
Анастасия Баринова
15 мая 2017 в 12:34
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Один из участков Марса, Oxia Palus, испещрен горами и каналами. Изучая их, специалисты пришли к выводу о крупных наводнениях, происходивших здесь в древности. Они были столь масштабными, что изменили рельеф Красной планеты.

Снимки района Oxia Palus и его каналов впервые были получены в начале 2000-х годов, а недавно, добавив фотографии, сделанные орбитальной станцией MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), ученые NASA создали стереоизображение одного из каналов — Simud Valles. Его название с шумерского языка переводится как «Марс»; в длину он достигает 945 километров.

Автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter, запущенная в августе 2005 года, достигла Марса в марте 2006 года. Телекоммуникационная система MRO передает на Землю больше данных, чем все предыдущие межпланетные аппараты вместе взятые, и может служить в качестве мощного орбитального ретранслятора для других исследовательских программ.

Познакомьтесь с итогами десятилетней работы MRO.

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