Участок Марса, пострадавший от древнего наводнения: фото
Один из участков Марса, Oxia Palus, испещрен горами и каналами. Изучая их, специалисты пришли к выводу о крупных наводнениях, происходивших здесь в древности. Они были столь масштабными, что изменили рельеф Красной планеты.
Снимки района Oxia Palus и его каналов впервые были получены в начале 2000-х годов, а недавно, добавив фотографии, сделанные орбитальной станцией MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), ученые NASA создали стереоизображение одного из каналов — Simud Valles. Его название с шумерского языка переводится как «Марс»; в длину он достигает 945 километров.
Автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter, запущенная в августе 2005 года, достигла Марса в марте 2006 года. Телекоммуникационная система MRO передает на Землю больше данных, чем все предыдущие межпланетные аппараты вместе взятые, и может служить в качестве мощного орбитального ретранслятора для других исследовательских программ.
Познакомьтесь с итогами десятилетней работы MRO.