Китай готовится отправить человека на Луну
С 1998 года Китайское национальное космическое управление работает над Лунной программой (англ. Chinese Lunar Exploration Program, CLEP). Собственную станцию Китай планирует построить к 2025 году, а пока на Земле ведется подготовка людей к высадке на поверхность Луны.
В Пекине в этих целях был создан «Лунный дворец» — станция «Юэгун-1» (Yuegong-1), занимающая площадь 160 кв.метров. Эта закрытая экосистема, способная работать автономно, включает в себя научные лаборатории, помещения для сна, отдыха и переработки отходов. В 2014 году три добровольца провели на станции 105 дней, ставя различные эксперименты. В первую очередь Китай интересовали возможности выращивания растений, а недостаток белка должны были восполнять мучные черви, также выращенные в «лунных условиях».
В эти дни стартовал второй этап имитации жизни на Луне. Четверо аспирантов пекинского университета аэрокосмических технологий — два юноши и две девушки — проведут в «Лунном дворце» два месяца. Как и их предшественники, они будут проводить эксперименты по производству пищи, уделяя особое внимание использованию переработанных отходов.
Проект рассчитан на 200 дней; планируется, что три различных научных группы будут сменять одна другую. По словам главного конструктора станции Лю Хуна, в мире существует всего три базы, работающие на основе биорегенеративной системы жизнеобеспечения, но только одна из них — «Юэгун-1» — включает использование не только растений, но также микроорганизмов и животных.
Узнайте про имитацию жизни на Марсе, которую проводило NASA.