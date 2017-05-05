  • В Египте впервые обнаружен древний погребальный сад
    Фото: CSIC Communications
  • В Египте впервые обнаружен древний погребальный сад
    Фото: CSIC Communications
Наука

В Египте впервые обнаружен древний погребальный сад

В Луксоре археологи обнаружили сад, входивший в состав одного из некрополей. Ранее о существовании в Древнем Египте погребальных садов было известно только по росписям.
Анастасия Баринова
5 мая 2017 в 14:36
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Испанские ученые совершили открытие, проводя раскопки в Долине царей, на территории Дра Абу эль-Негга — древнеегипетского погребального комплекса, состоящего из двух отдельных некрополей. Самые ранние захоронения относятся ко временам XI династии (2170−2020 гг. до н. э.), самые поздние — к периоду правления XVIII династии (1550−1292 гг. до н. э.).

Сад, обнаруженный в одном из могильных комплексов, был создан около четырех тысяч лет назад, во время правления фараонов XII династии. За 213 лет их царствования Египет превратился в сильное стабильное государство, которое обладало большим экономическим и военным потенциалом: завоевав Нубию, страна получила доступ к ее золотым приискам. В те годы была окончательно восстановлена ирригационная система, а также возобновилось строительство пирамид.

Рассказывая об открытии, ученые напоминают, что задачей сада было снабжение умерших всем необходимым в загробной жизни. Небольшой участок размером 3х2 метра находится на приподнятой открытой площадке у входа в каменную гробницу. Он разделен на прямоугольные сектора площадью около 30 см² каждый.

В них сохранились семена, что позволяет понять, какие растения древние египтяне считали «жизненно важными». Пока удалось установить, что в углу сада рос куст тамариска, а рядом лежала миска с финиками: это могло быть и символом возрождения, и подношением мертвым.

Анализ остальных семян еще ведется. О наличии таких садов в погребальных комплексах науке известно давно, но прежде — лишь благодаря росписям на гробницах. Археологи подчеркивают важность открытия: оно прольет свет на множество аспектов жизни древних египтян.

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