В Египте впервые обнаружен древний погребальный сад
Испанские ученые совершили открытие, проводя раскопки в Долине царей, на территории Дра Абу эль-Негга — древнеегипетского погребального комплекса, состоящего из двух отдельных некрополей. Самые ранние захоронения относятся ко временам XI династии (2170−2020 гг. до н. э.), самые поздние — к периоду правления XVIII династии (1550−1292 гг. до н. э.).
Сад, обнаруженный в одном из могильных комплексов, был создан около четырех тысяч лет назад, во время правления фараонов XII династии. За 213 лет их царствования Египет превратился в сильное стабильное государство, которое обладало большим экономическим и военным потенциалом: завоевав Нубию, страна получила доступ к ее золотым приискам. В те годы была окончательно восстановлена ирригационная система, а также возобновилось строительство пирамид.
Рассказывая об открытии, ученые напоминают, что задачей сада было снабжение умерших всем необходимым в загробной жизни. Небольшой участок размером 3х2 метра находится на приподнятой открытой площадке у входа в каменную гробницу. Он разделен на прямоугольные сектора площадью около 30 см² каждый.
В них сохранились семена, что позволяет понять, какие растения древние египтяне считали «жизненно важными». Пока удалось установить, что в углу сада рос куст тамариска, а рядом лежала миска с финиками: это могло быть и символом возрождения, и подношением мертвым.
Анализ остальных семян еще ведется. О наличии таких садов в погребальных комплексах науке известно давно, но прежде — лишь благодаря росписям на гробницах. Археологи подчеркивают важность открытия: оно прольет свет на множество аспектов жизни древних египтян.
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