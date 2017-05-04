  • Первый полет «Кассини» между Сатурном и его кольцами: видео
    Фото: NASA Jet Propulsion Laboratory
  • Первый полет «Кассини» между Сатурном и его кольцами: видео
    Фото: NASA
  • Первый полет «Кассини» между Сатурном и его кольцами: видео
    Фото: NASA
Наука

Первый полет «Кассини» между Сатурном и его кольцами: видео

Работа межпланетной станции «Кассини» вышла на завершающую стадию. Специалисты NASA представили первую детальную видеозапись пролета космического аппарата через верхние слои атмосферы Сатурна.
Анастасия Баринова
4 мая 2017 в 15:40
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Автоматическая космическая станция «Кассини» официально заканчивает свою многолетнюю работу. 22 апреля она в последний раз совершила гравитационный маневр у Титана, поменяв траекторию и направившись к Сатурну. В его атмосфере «Кассини» сгорит в середине сентября, а перед тем аппарат должен 22 раза пролететь между кольцами планеты-гиганта.

Первый пробный «нырок» состоялся 26 апреля. Главная антенна «Кассини» была развернута таким образом, чтобы защитить станцию от космической пыли. Камеры работали на протяжении часа, непрерывно делая снимки облаков и верхних слоев атмосферы Сатурна. Зонд в это время находился на расстоянии около 6700 километров от облаков Сатурна, что позволило разглядеть не доступные ранее детали.

Важнейшими данными, полученными в ходе этого маневра, стали рекордно четкие изображения шестиугольного урагана на северном полюсе планеты. Хотя камеры работали с базовыми настройками, эти снимки уже дали специалистам NASA новую информацию для изучения.

В следующий раз «Кассини» пролетит в проеме между кольцами и планетой 9 мая. Узнайте о других открытиях, сделанных с помощью этой межпланетной станции.

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