Первый полет «Кассини» между Сатурном и его кольцами: видео
Автоматическая космическая станция «Кассини» официально заканчивает свою многолетнюю работу. 22 апреля она в последний раз совершила гравитационный маневр у Титана, поменяв траекторию и направившись к Сатурну. В его атмосфере «Кассини» сгорит в середине сентября, а перед тем аппарат должен 22 раза пролететь между кольцами планеты-гиганта.
Первый пробный «нырок» состоялся 26 апреля. Главная антенна «Кассини» была развернута таким образом, чтобы защитить станцию от космической пыли. Камеры работали на протяжении часа, непрерывно делая снимки облаков и верхних слоев атмосферы Сатурна. Зонд в это время находился на расстоянии около 6700 километров от облаков Сатурна, что позволило разглядеть не доступные ранее детали.
Важнейшими данными, полученными в ходе этого маневра, стали рекордно четкие изображения шестиугольного урагана на северном полюсе планеты. Хотя камеры работали с базовыми настройками, эти снимки уже дали специалистам NASA новую информацию для изучения.
В следующий раз «Кассини» пролетит в проеме между кольцами и планетой 9 мая. Узнайте о других открытиях, сделанных с помощью этой межпланетной станции.