Как рождаются ангелы
В толще морских вод обитает множество крохотных живых существ. Одних, совсем безвольных, несут океанические течения. Другие плывут куда-то сами, подчиняясь неведомым законам и правилам. Все это — планктон: многочисленные медузы, гребневики, креветки, черви, личинки беспозвоночных… Встречаются в этой компании и брюхоногие моллюски.
Северный полюс. Льды толщиной в несколько метров сковывают крышу мира. Температура воды здесь не выше ноля градусов круглый год. До океанского дна — больше четырех тысяч метров. Под прозрачным панцирем, в лучах незаходящего весеннего солнца, искрятся и переливаются ледяные сталактиты. Дальше — полумрак, еще глубже — черная бездна. В это время здесь, в невероятно чистой и холодной воде, можно встретить морских ангелов, или клионов (Clione limacina). Будто светящиеся оранжевым изнутри, полупрозрачные и хрупкие как стекло, эти существа плавно движутся то вверх, то вниз, увлекаемые взмахами «крылышек». Их тело просвечивается, и внутри можно увидеть все органы; достаточно массивную голову венчают два щупальца, напоминающие рожки. Клионы — это небольшие, до четырех сантиметров в длину, крылоногие моллюски. Название объясняется просто: их нога в ходе эволюции трансформировалась в два «крылышка» — параподия, при помощи которых они научились плавать.
Что нам известно о морских ангелах? Не так уж много. Клионы живут преимущественно в холодных водах Северного Ледовитого океана, а также в морях субарктического и умеренного поясов Атлантического и Тихого океанов. В южном полушарии, у берегов Антарктиды, также известна популяция морских ангелов. Но она меньше по численности, и в 1990 году было доказано, что это другой, правда родственный, подвид, который был назван Clione limacina antarctica.
Весной, когда становится больше солнечного света и вода прогревается, в сезонных морях закипает жизнь. У самой поверхности появляются ангелы, и с каждым днем их становится все больше и больше. Вероятно, они поднимаются из глубины. Наступает время охоты и размножения.
Ангелы очень избирательны в своих пищевых пристрастиях. Они хищники, охотящиеся исключительно на морских чертиков, или лимацин (Limacina helicina), еще один вид планктонных крылоногих моллюсков. (Такой тип питания, когда в рацион хищника входит один-единственный вид добычи, называется монофагией). Лимацины беззащитны перед клионами, которых не останавливает даже раковина, скрывающая большую часть тела моллюска. Ангелы хватают чертей головными щупальцами и особыми крючьями извлекают нежное тело жертвы из раковины, после чего заглатывают его целиком, а раковину отбрасывают.
Во время охоты неспешные и спокойные ангелы становятся на удивление проворными и резкими. Почуяв добычу, они начинают стремительно перемещаться, то и дело выворачивая наружу головные выросты. Схватив чертика за раковину, клион успокаивается: охота окончена, можно приступить к неспешному поеданию жертвы. Весь процесс может занять до получаса.
К середине лета ангелов и чертиков становится меньше, позже они практически исчезают. Очень редко можно увидеть ангела в поверхностных водах осенью или зимой, а его добыча — лимацины пропадают совершенно. Вероятно, большая часть животных мигрирует на глубины до 500 метров. В отсутствие еды ангелы живут за счет запасенного в начале лета жира. Жир этот в виде белых капелек переливается в прозрачном теле моллюска, создавая неповторимую игру света.
Вверху: морской чертик, лимацина. В отличие от морских ангелов, клионов, у которых раковина во взрослом состоянии отсутствует (она сохраняется как рудимент только в личиночной стадии), лимацины защищены довольно объемным домиком, из которого наружу показываются лишь полупрозрачные «крылышки». Но этот домик не способен защитить добычу от охотника — клиона. Впрочем, морской ангел, представленный на фото внизу, несмотря на устрашающий вид, уже давно отохотился и сейчас готовится к размножению.
Весной клионы приступают к размножению. Как и большинство моллюсков, они обоеполы. У морских ангелов описан последовательный протандрический гермафродитизм. То есть сначала ангел становится самцом. У него созревают мужские половые клетки, и ему лишь остается найти и оплодотворить особь, у которой уже созрели яйцеклетки. Но были отмечены случаи, когда при спаривании происходило перекрестное оплодотворение. Как это возможно при последовательном созревании половых клеток? В книге Николая Вагнера «Беспозвоночные животные Белого моря» описано экстравагантное решение проблемы. Самец с созревшими сперматозоидами находит подобного себе самца, и они спариваются. Их задача — обменяться созревшими сперматозоидами. Затем наступает вторая фаза оплодотворения: полученные от другого ангела мужские половые клетки вводятся третьей особи, у которой уже созрели яйцеклетки. Необычно? Более чем. Правда, не стоит забывать, что книга Вагнера вышла в 1885 году, и с тех пор подтверждения описанному случаю не нашлось.
Пик нереста морских ангелов приходится на весенне-летний период: в это время в верхних слоях воды, прогретых и пронизанных солнечными лучами, расцветает обильный фитопланктон. Им и питаются личинки клионов, пока не подрастут и не начнут охотиться на морских чертиков.
Что мы узнали об ангелах во время погружений? Наша команда вела съемки в Охотском море, вблизи Сахалина, в рамках проекта о подводном мире Дальнего Востока. Начало августа — один из самых богатых на события периодов в этом регионе. К берегам подходят на нерест косяки лосося, вслед за ним собираются морские звери и птицы.
При первом же погружении мы оказались окружены тысячами, а возможно, и десятками тысяч морских ангелов. Рядом с ними плавали мириады малюсеньких чертиков. Но пресытившиеся ангелы уже не охотились. Вокруг происходило нечто необычное: примерно треть, а может, и больше, особей плавала, разбившись по парам. Мы стали свидетелями процесса размножения. Ангелы буквально парили рядом с нами, позволяя рассмотреть и снять происходящее в мельчайших подробностях. Как же я сожалел о том, что рядом не было морских биологов!
Примерно через час, во время второго погружения, когда я перешел на режим макросъемки, мое внимание привлек не совсем привычный вид некоторых моллюсков. Помимо параподий у них появились два странных выроста в средней части тела — меньше «крыльев», но такие же полупрозрачные. Этими выростами они не гребли, но как будто придерживали слизистый шарик, тоже полупрозрачный. Его диаметр был приблизительно равен длине самого клиона. Внимательно рассмотрев шарик, мы разглядели, что внутри него была икра.
В научной литературе описано, что икринки размером 0,12 миллиметра ангелы склеивают в длинные жгуты, а тут — шарики. Впоследствии, разглядывая фотографии, мы назвали их рюкзаками: уж больно похожи были ангелы на туристов с заплечными мешками. Поскольку ни в одной из доступных нам баз данных не удалось отыскать каких бы то ни было изображений — фотографий или рисунков — кладки морского ангела, вполне возможно, что материалы, которые нам повезло отснять, уникальны. Весь наблюдаемый нами процесс размножения длился всего несколько часов. Уже при втором погружении мы заметили, что ангелов становится все меньше. Еще через какое-то время в воде попадались лишь редкие особи, а в оставшиеся дни экспедиции мы и вовсе не встретили ни одного из них. Кто знает, доведется ли нам еще увидеть, как рождаются на свет ангелы.
В этой публикации использованы фотографии Андрея Нарчука и Константина Новикова, который также написал текст. Они сотрудничают, выступая единой командой с коллегами — Андреем Сидоровым и Сергеем Шаниным. Работая над проектом «Подводный мир Дальнего Востока», все четверо совершали погружения на огромной акватории от Командорских до Курильских островов. Одна из фоторабот Константина Новикова, посвященная нересту клионов, стала призером конкурса «Дикая природа России-2016».