Наука

Как рождаются ангелы

Необычайно красивые и весьма миниатюрные — не более 4 сантиметров в длину — клионы, или морские ангелы, не слишком хорошо изучены. Например, размножение у этих моллюсков — таинственный процесс. Впрочем, теперь уже нет.
Константин Новиков
4 мая 2017 в 18:48
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  • Как рождаются ангелы
    Морских ангелов ни с кем не спутаешь. Встретить этих моллюсков при первом же погружении — большая удача. А уж застать их еще и во время интимного процесса спаривания — уникальное везение, заставившее фотографов усомниться в реальности происходящего. Фото: Андрей Нарчук

В толще морских вод обитает множество крохотных живых существ. Одних, совсем безвольных, несут океанические течения. Другие плывут куда-то сами, подчиняясь неведомым законам и правилам. Все это — планктон: многочисленные медузы, гребневики, креветки, черви, личинки беспозвоночных… Встречаются в этой компании и брюхоногие моллюски.

Северный полюс. Льды толщиной в несколько метров сковывают крышу мира. Температура воды здесь не выше ноля градусов круглый год. До океанского дна — больше четырех тысяч метров. Под прозрачным панцирем, в лучах незаходящего весеннего солнца, искрятся и переливаются ледяные сталактиты. Дальше — полумрак, еще глубже — черная бездна. В это время здесь, в невероятно чистой и холодной воде, можно встретить морских ангелов, или клионов (Clione limacina). Будто светящиеся оранжевым изнутри, полупрозрачные и хрупкие как стекло, эти существа плавно движутся то вверх, то вниз, увлекаемые взмахами «крылышек». Их тело просвечивается, и внутри можно увидеть все органы; достаточно массивную голову венчают два щупальца, напоминающие рожки. Клионы — это небольшие, до четырех сантиметров в длину, крылоногие моллюски. Название объясняется просто: их нога в ходе эволюции трансформировалась в два «крылышка» — параподия, при помощи которых они научились плавать.

Что нам известно о морских ангелах? Не так уж много. Клионы живут преимущественно в холодных водах Северного Ледовитого океана, а также в морях субарктического и умеренного поясов Атлантического и Тихого океанов. В южном полушарии, у берегов Антарктиды, также известна популяция морских ангелов. Но она меньше по численности, и в 1990 году было доказано, что это другой, правда родственный, подвид, который был назван Clione limacina antarctica.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№164, май 2017).
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