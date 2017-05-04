Спутники NASA, окружившие Землю: видео
Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства рассказало о 18 спутниках, собирающих сведения обо всех аспектах земной среды. Научные аппараты предоставляют детальные данные о нашей планете, которые иным образом не получить. Под их наблюдением находится вся Земля — как ее густонаселенные районы, так и труднодоступные для человека места: пустыни, горы и океаны.
Видео показывает флот NASA по состоянию на 2017 год, начиная с низкой околоземной орбиты и заканчивая спутником Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), работающим на высоте 1,5 миллиона километров. В сферу изучения входят воздух, которым мы дышим; океаны, покрывающие 70% поверхности Земли; стихийные бедствия; дождь, снег и другие явления, оказывающие влияние на жизнь нашей планеты.
Узнайте о старейшем спутнике на орбите.