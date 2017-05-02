Ученые узнали время и место нового мощного землетрясения
Чили находится в сейсмоактивной зоне; землетрясения происходят здесь очень часто. В числе самых крупных — землетрясение магнитудой 8,3, произошедшее в регионах Био-Био и Мауле в 2010 году и признанное одним из сильнейших за полвека. Около двух миллионов чилийцев остались без крова, более 800 человек погибли, 1200 человек пропали без вести, повреждено 1,5 миллиона домов. Не менее серьезными оказались и глобальные последствия: земная ось сместилась на восемь сантиметров в сторону 112-го градуса восточной долготы, а время суток сократилось на 1,2 микросекунды.
В 2014 году землетрясение такой же мощности сотрясло побережье Чили в районе города Икике, а крупнейшим в мировой истории считается землетрясение, названное «Великим», и оно также произошло в Чили. В мае 1960 года сильные толчки магнитудой от 9,3 до 9,5 потрясли территорию в 200 тысяч квадратных километров, вызвав цунами. В результате стихийных бедствий тогда погибло 6 тысяч человек.
Проанализировав возникновение чилийских и других мировых землетрясений за всю историю наблюдений, сейсмологи из Франции и Чили уверены, что именно в этой латиноамериканской стране произойдет новое рекордно мощное землетрясение. Его причиной является движение литосферной плиты Наска, происходящее с отклонениями.
Расположенная в восточной части Тихого океана плита Наска погружается под Южно-Американскую плиту со скоростью около шести сантиметров в год. Однако в районе чилийского побережья трение между обеими литосферными плитами тормозится, что приводит к своеобразному «перекосу». За 70 лет эта разница превышает четыре метра, и плиты с помощью сильнейших землетрясений выравнивают свое расположение относительно друг друга.
Эта динамика была обнаружена по результатам анализа землетрясения магнитудой 8,3, произошедшего в окрестностях города Ильяпель в сентябре 2015 года. Ученые обнаружили выравнивание плиты Наска после землетрясений 1880 и 1943 годов, что и позволило не только сделать соответствующий вывод, но и спрогнозировать новое стихийное бедствие.
Сейсмологи считают, что следующее землетрясение магнитудой не менее 8,3 произойдет в Чили в ближайшие 60−80 лет; его эпицентр будет располагаться на участке между городами Ильяпель и Вальпараисо, лежащими к северо-западу от Сантьяго. Притом риск такого землетрясения уже в этом году оценен на уровне 3%.
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