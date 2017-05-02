  • Первым человеком с пересаженной головой станет китаец
    Нейрохирург Серджо Канаверо Фото: Prof. Sergio Canavero, MD/Facebook
  • Первым человеком с пересаженной головой станет китаец
    Пересадка головы собаки 13 января 1959 года Фото: Gunter Weiß/Wikipedia
Наука

Первым человеком с пересаженной головой станет китаец

Уже сейчас наука достигла больших успехов в сфере трансплантологии, а в ближайшем будущем людям будут пересаживать даже головы. Первым подобным пациентом в конце 2017 года станет гражданин Китая.
Анастасия Баринова
2 мая 2017 в 15:03
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Попытки пересадить такую важную часть организма, как голова, ведутся с начала XX века: в 1908 году американский физиолог Чарльз Клод Гатри первым в мире провел операцию успешно. В роли подопытного пациента выступала собака, однако пересаженный орган лишь прижился, но не функционировал. Спустя полвека медики справились и с этой проблемой, и к настоящему времени трансплантация головы для обезьян, собак и крыс стала практически рядовой операцией.

Вместе с тем человеку голова еще не пересаживалась: помимо этических вопросов, недоработанными оставались некоторые медицинские аспекты. Это, в частности, отсутствие эффективной технологии соединения фрагментов разрезанного спинного мозга, что прерывает связь между головой и телом, не позволяя им управлять. Наибольших успехов добился итальянский нейрохирург Серджо Канаверо (Sergio Canavero): недавно он опубликовал фотографии срастающихся нейронов в спинном мозге мышей, и эта технология значительно приближает возможность пересаживать голову людям.

Первым пациентом должен был стать молодой инженер-разработчик из Владимира Валерий Спиридонов. Он носитель редкого генетического заболевания — спинальной амиотрофии Верднига-Гофмана — и прикован к инвалидному креслу. Однако Канаверо дал новое интервью, в котором рассказал о поисках других пациентов. Читать далее

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