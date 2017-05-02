Первым человеком с пересаженной головой станет китаец
Попытки пересадить такую важную часть организма, как голова, ведутся с начала XX века: в 1908 году американский физиолог Чарльз Клод Гатри первым в мире провел операцию успешно. В роли подопытного пациента выступала собака, однако пересаженный орган лишь прижился, но не функционировал. Спустя полвека медики справились и с этой проблемой, и к настоящему времени трансплантация головы для обезьян, собак и крыс стала практически рядовой операцией.
Вместе с тем человеку голова еще не пересаживалась: помимо этических вопросов, недоработанными оставались некоторые медицинские аспекты. Это, в частности, отсутствие эффективной технологии соединения фрагментов разрезанного спинного мозга, что прерывает связь между головой и телом, не позволяя им управлять. Наибольших успехов добился итальянский нейрохирург Серджо Канаверо (Sergio Canavero): недавно он опубликовал фотографии срастающихся нейронов в спинном мозге мышей, и эта технология значительно приближает возможность пересаживать голову людям.
Первым пациентом должен был стать молодой инженер-разработчик из Владимира Валерий Спиридонов. Он носитель редкого генетического заболевания — спинальной амиотрофии Верднига-Гофмана — и прикован к инвалидному креслу. Однако Канаверо дал новое интервью, в котором рассказал о поисках других пациентов. Читать далее
Операция, как и было намечено, будет проведена в декабре 2017 года в Харбине; помогать итальянскому хирургу будут Сяопин Жэнь (Xiaoping Ren) из местного медицинского университета и другие китайские медики. У научной группы есть несколько кандидатов на пересадку головы, все они неизлечимо больны и все они живут в Китае. Другой информации о них нет; также не сообщается причина, по которой Спиридонов, четыре года готовившийся к операции, передвинут из листа ожидания.
Информацию об окончательном выборе пациента и важные детали революционной технологии медики обещают обнародовать в ближайшие месяцы. К настоящему времени известно, что научной команде под руководством Канаверо удалось устранить практически все проблемы, в прошлом мешавшие осуществлять пересадку головы человека. Итальянский нейрохирург прогнозирует вероятность успеха в 90% и говорит о том, что операция и ее процедуры «гораздо легче, чем мы считали прежде». Врачам даже не потребуется 72 часов, что ранее считалось минимально необходимым сроком.
Узнайте больше о работах Канаверо в сфере трансплантация головы.