Наука

Человек 4.0

Как и любой другой вид на планете, мы с вами — результат эволюции. Но сегодня сам механизм эволюции оказался в наших руках.
Д. Т. Макс Иллюстрации: Оуэн Фримэн
30 апреля 2017 в 15:26
5
  • Человек 4.0
    ИЛЛЮСТРАЦИИ: ОУЭН ФРИМЭН

Когда я познакомился с Нилом Харбиссоном, киборгом из барселоны, он выглядел как обыкновенный местный хипстер, если бы не одно отличие: из копны светлых волос на затылке торчала черная антенна.

Мы встретились в декабре. Харбиссон был в черном пальто, надетом поверх застегнутой на все пуговицы серой рубашки, и узких серых брюках. 34 года, родился в Белфасте, вырос в Испании, страдает редким заболеванием — ахроматопсией: полностью лишен способности к восприятию цветов.

Харбиссон никогда не считал жизнь в черно-белом цвете недостатком: «Зато я могу разглядеть предметы с очень большого расстояния. К тому же я гораздо легче, чем большинство людей, запоминаю формы, потому что меня не отвлекает цвет». Правда, признается Нил, ему всегда было очень интересно увидеть, каков мир в цвете. Музыкально одаренный, еще подростком Нил загорелся идеей попытаться увидеть цвета через призму звуков. А 14 лет назад он отыскал хирурга (его имени не называют), который согласился вживить молодому человеку кибернетическое оптимизирующее устройство.

Волоконно-оптический датчик, нависающий у Нила на уровне лба, улавливает цвета предметов, находящихся у него перед глазами, а микрочип, вживленный в череп, преобразует волновую природу света в вибрации в затылочной части головы. Эти вибрации становятся звуковыми частотами, воспринимаемыми костями черепа. Нил точно определил цвет моего блейзера как голубой и, направив антенну на свою подругу, танцовщицу и хореографа Мун Рибас, заключил, что цвет ее жакета — желтый. На самом деле это был оттенок горчичного, но, как пояснил сам Нил, в Каталонии, где он вырос, «о горчице никто понятия не имеет».

Читать далее

Тоже интересно

На свет появились первые в мире щенки, зачатые с помощью ЭКО

Статья опубликована в журнале National Geographic (№163, апрель 2017).
Обсудить
СМИ2
10 самых жестоких схваток животных (фoто)
10 самых жестоких схваток животных (фoто)
Тоже интересно
Пища или яд? Наш мозг знает ответ
Пища или яд? Наш мозг знает ответ
На Амазонку и обратно
На Амазонку и обратно