Астронавты NASA могут остаться без скафандров
Генеральный инспектор NASA Пол Мартин (Paul Martin) по итогам проведенной ревизии опубликовал отчет. В нем рассматриваются два аспекта: состояние текущего снаряжения, а также программа по созданию новых космических скафандров.
Выводы неутешительны: в частности, скафандры, которые сейчас используют астронавты, были созданы 40 лет назад при том, что срок их службы был рассчитан на 15 лет. Уже сейчас устаревшее оборудование создает проблемы: так, в результате сбоя в циркуляционной охлаждающей системе скафандра в шлемы астронавтов стала попадать вода.
Еще одним слабым местом является рюкзак жизнеобеспечения (EMU Primary Life Support System), который используется работах в открытом космосе. Контейнер EMU, закрепленный на спине скафандра, снабжает астронавта дыхательной смесью и удаляет из нее вредные примеси, регулируя влажность и содержание углекислого газа, управляет системами охлаждения и вентиляции. Также в нем находятся системы связи и медицинской телеметрии. В настоящее время NASA располагает 18-ю рюкзаками, но работоспособны из них лишь 11.
Космическое агентство было готово к этой проблеме и заблаговременно запустило программу по разработке скафандров нового поколения. Однако в ходе ее реализации возник ряд административных препятствий; в результате было потрачено около 200 миллионов долларов, а новая экипировка еще не готова. «Учитывая нынешний график работ, существует риск того, что прототип нового поколения скафандров к началу испытаний на МКС в 2024 году не будет удовлетворять необходимым требованиям", — говорится в документе.
В случае, если работа МКС будет продлена до 2028 года, ситуация станет катастрофической: к этому времени все рюкзаки жизнеобеспечения выйдут из строя, и астронавты останутся без оборудования для работы в открытом космосе.
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