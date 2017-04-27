Эта-Аквариды и другие астрономические события мая-2017
Звездное небо в мае выглядит следующим образом: на севере у горизонта расположился Персей и слева от него — Возничий. Близнецы заходят на северо-западе, на северо-востоке — Цефей и Кассиопея, а под ними вблизи горизонта — Пегас. На востоке видно созвездие Лебедя и над ним — голова Дракона.
В южной части неба расположен Волопас, рядом с ним — Северная Корона и Геркулес, ниже них — Змееносец, а вблизи горизонта — Скорпион. Высоко на западе расположена Большая Медведица, под ней Гончие Псы и Лев, а на юго-западе — созвездие Девы.
Марс будет хорошо виден в созвездии Телец на северо-западе после захода Солнца; Сатурн до 19 мая находится в созвездии Стрелец, а затем — в созвездии Змееносец; а Юпитер можно разглядеть в созвездии Дева. Утреннее небо позволит рассмотреть Венеру в созвездии Рыбы и Нептун в созвездии Водолей.
По сообщению Московского планетария, майское небо порадует звездным дождем из созвездия Водолея. Увидеть метеорный поток Эта-Аквариды (ŋ-Аквариды), порожденный кометой Галлея, можно с первых дней месяца; условия наблюдений потока в этом году благоприятны. Радиант Майских Акварид находится в созвездии Водолея и к утру виден на юго-востоке невысоко над горизонтом.
Скорость метеоров составляет 66 км/с. После своего максимума в ночь с 5 на 6 мая (до 55 метеоров в час) активность потока будет уменьшаться, но до 28 мая в ясные безоблачные ночи можно будет увидеть от 10 до 30 метеоров в час. Кроме того, 26 мая Луна окажется в перигее, подойдя к Земле на ближайшее за год расстояние: 357 209 км.
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