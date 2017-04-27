Найдены древнейшие следы первых американцев
Историки из Музея естествознания в Сан-Диего изучали кости мастодонта, найденные в 1992 году случайно, при проведении дорожных работ в Калифорнии. Завершив анализ материала, специалисты представили сенсационные результаты.
С помощью урано-свинцового метода удалось установить возраст находки: 130,7± 9,4 тысяч лет. Ископаемые образцы — бивни, коренные зубы, кости конечностей, несколько позвонков и ребер мастодонта — имели следы механических повреждений. Рядом с ними было найдено несколько крупных камней, служивших «молотом» и «наковальней»: с их помощью кто-то раскалывал кости.
Именно это и стало главной загадкой: существует несколько гипотез о заселении человеком Америки, но все модели относятся к более поздним периодам. Если кости древнего мамонта действительно раскалывал человек, это означает, что люди появились на американском континенте как минимум на 100 тысяч лет раньше, чем принято считать.
Однако кости могли быть повреждены и при других обстоятельствах: например, их могли разгрызть хищники, раздавить осадочные породы и так далее. Камни же могли быть принесены потоками воды, а отметки на них могли быть получены во время этого «путешествия». Для того, чтобы проверить гипотезы, ученые провели эксперимент: они раскалывали камнями кости слонов и коров, а затем сравнивали формы повреждений со сколами и царапинами на древних образцах.
Итоги эксперимента не оставили сомнений: кости были разбиты именно древними людьми — например, чтобы извлечь из них мозг или изготовить их них какое-либо орудие. Таким образом, первыми поселенцами Америки оказываются не Homo Sapiens, мигрировавшие из Африки около 50−90 тысяч лет назад, а неандертальцы, денисовцы или другие виды людей, вымершие к настоящему времени.
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