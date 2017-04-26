  • Искусственная матка прошла первые испытания
    Фото: Pixabay.com
  • Искусственная матка прошла первые испытания
    Фото: Nature Communications
Наука

Искусственная матка прошла первые испытания

Медики давно ищут эффективные способы поддержания жизни недоношенных детей. Новое перспективное решение предложили американские специалисты.
Анастасия Баринова
26 апреля 2017 в 18:32
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Преждевременные роды являются глобальной мировой проблемой. По статистике ВОЗ, примерно 15 миллионов детей ежегодно рождаются недоношенными, то есть один из десяти новорожденных в мире. Около миллиона из этого числа умирает, а выжившие дети могут иметь пожизненные физические, неврологические или умственные проблемы.

Это обусловлено несовершенством современных «инкубаторов»: технологии пока не позволяют создать идеальную среду для малыша, появившегося на свет раньше срока. Первый в мире прототип, максимально близко воссоздающий естественные условия, разработали медики и биоинженеры из Исследовательского института Филадельфии. О результатах научной работы рассказано в журнале Nature Communications.

Опыт проводился на недоношенном ягненке, извлеченном из матери с помощью кесарева сечения. Его возраст эквивалентен 23-недельному эмбриону человека. Аналогичные эксперименты проводились разными учеными во всем мире, но эмбрионы теряли жизнеспособность уже через несколько часов. «Младенцам, родившимся раньше срока, нужен «мост» между утробой матери и внешним миром», — пояснил ведущий автор исследования, доктор Алан Флейк (Alan Flake).

Созданный им и его коллегами инкубатор, возможно, станет тем самым «мостом». В плотный пакет с подключенными трубками встроено множество датчиков, следящих за пульсом, давлением, активностью мозга и другими жизненно важными показателями. Недоношенный ягненок провел в нем 28 дней, получая питание через пуповину. Его развитие проходило в соответствии с возрастом: он набрал массу, открыл глаза, на коже начала появляться шерсть.

Система нуждается в доработке, а затем она «сможет спасать жизни недоношенных младенцев, предоставляя им возможности, которых пока не дает современная медицина», — подчеркнул медик.

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