Свидетельства древней глобальной катастрофы выбиты в камне
Исследования на территории храмового комплекса Гебекли-Тепе в Турции ведутся с 90-х годов XX века. Ученые обнаружили здесь следы деятельности человека времен неолита: полы из обожженного известняка, каменные скамьи, колонны высотой от 3 до 9 метров и другие сооружения. И хотя самые верхние слои археологического комплекса были повреждены выветриванием и земледелием, на древних монументах по-прежнему различимы рисунки и надписи.
Колонны украшены барельефами в виде людей, животных и абстрактных пиктограмм. На протяжении многих лет специалисты пытались разгадать их значение. Сразу было ясно, что изображения не являлись системой письма; они скорее отражали сакральные символы культуры того времени. Среди узнаваемых рисунков — львы, быки, кабаны, лисы, газели, змеи и другие рептилии, насекомые, паукообразные и птицы.
Одна из колонн возрастом 12 тысяч лет получила имя «камень-гриф». Изображенный на ней обезглавленный человек окружен символами смерти: стервятником и скорпионом. Ранее считалось, что барельеф изображает похоронный ритуал. Ученые полагали, что в древности в этой местности мертвых не хоронили: у них отрезали голову, которую хранили как предмет культа, а тело оставляли на съедение грифам.
Ученые из Эдинбургского университета предложили новую трактовку послания на колонне. Около 14 тысяч лет назад на Земле началось очень быстрое Аллередское потепление, которое столь же быстро, спустя два тысячелетия, сменилось резким похолоданием (поздний дриас). Одна из гипотез объясняет стремительное изменение климата падением метеорита, произошедшее примерно в 10 500 году до н.э.
В пользу этой версии говорят геологические находки, а теперь ученые нашли историко-культурную параллель. Специалисты проследили взаимосвязь между изображениями на «камне-грифе» и других колоннах Гебекли-Тепе с расположением созвездий. По их мнению, храмовый комплекс вполне мог быть древней обсерваторией, а на «камне-грифе» древние люди изобразили последствия падения метеорита: смерть и хаос, которые он посеял.
Ученые также отмечают важность изучения этого периода истории: именно внезапное похолодание в позднем дриасе стало стимулом для развития земледелия в Восточном Средиземноморье, поскольку людям вслед за изменением климата пришлось резко перестраивать свой жизненный уклад и экономические модели.
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