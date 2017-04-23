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Как линяют пауки: видео
Пауки могут сбрасывать свой экзоскелет — и это выглядит жутко.
National Geographic Россия
23 апреля 2017 в 13:26
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Источник фото: скриншот видео
По мере того, как пауки растут, им приходится сбрасывать свой старый экзоскелет. Такой процесс называется экдизисом.
На видео можно увидеть, как паук-птицеед «секретирует новый экзоскелет, еще не успев сбросить свой старый», рассказывает Джо-Энн Сьюэл, арахнолог из Университета Вест-Индии.
В процессе линьки живая ткань между старым экзоскелетом и новым растворяется, за исключением нервных связей с глазами и чувствительными волосками. Сначала паук проталкивает жидкости из брюшка в головогрудь, и в результате сильного давления старый экзоскелет в этом месте слетает, как шлем. После этого паук начинает вытягивать свои ноги и хелицеры из старого скелета.