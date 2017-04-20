  • В Луксоре восстановлена разбитая на 57 частей статуя Рамсеса II
    Фото: Luxor Times/YouTube
  • В Луксоре восстановлена разбитая на 57 частей статуя Рамсеса II
    Фото: AFP news agency/YouTube
  • В Луксоре восстановлена разбитая на 57 частей статуя Рамсеса II
    Фото: AFP news agency/YouTube
  • В Луксоре восстановлена разбитая на 57 частей статуя Рамсеса II
    Фото: AFP news agency/YouTube
Наука

В Луксоре восстановлена разбитая на 57 частей статуя Рамсеса II

Более полувека назад археологи нашли статую Рамсеса II, расколотую на множество частей. Теперь восстановленный памятник снова украшает один из пилонов Луксорского храма.
Анастасия Баринова
20 апреля 2017 в 14:39
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Египетские специалисты закончили реставрацию 11-метровой статуи фараона Рамсеса II. 75-тонный гранитный монумент, в древности украшавший один из пилонов Луксорского храма, был обнаружен в конце 50-х годов XX века в плачевном состоянии: он был расколот на 57 фрагментов.

Храмовый комплекс Луксора появился примерно в 1400 году до нашей эры. Его древнейшая часть создана фараоном Аменхотепом III; затем цари XIX династии прибавили к югу двор с 74 колоннами, а Рамсес II (Великий) пристроил северный перистиль и пилон. До наших дней дошла лишь часть этого наследия.

  • В Луксоре восстановлена разбитая на 57 частей статуя Рамсеса II
    Фото: Wikipedia

Благодаря кропотливому труду специалистов к статуям, оформляющим вход в Луксорский храмовый комплекс, добавился монумент, долгое время считавшийся утраченным. Ученые также подчеркивают, что это одно из редких изваяний, изображающих Рамсеса Великого стоящим.

Торжественная церемония открытия отреставрированной статуи совпала с другим важным событием, произошедшим в эти же дни неподалеку от Луксора: здесь была вскрыта гробница времен XVIII-й династии фараонов (1550−1292 годы до нашей эры). Внутри находилось несколько саркофагов и свыше тысячи разнообразных артефактов, таких как погребальные маски, керамические изделия и ритуальные статуэтки. Почти все предметы сохранились идеально.

Помимо основного зала, в гробнице есть еще две камеры, к изучению которых специалисты приступили совсем недавно. Узнайте семейную тайну фараонов Древнего Египта.

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