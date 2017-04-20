В Луксоре восстановлена разбитая на 57 частей статуя Рамсеса II
Египетские специалисты закончили реставрацию 11-метровой статуи фараона Рамсеса II. 75-тонный гранитный монумент, в древности украшавший один из пилонов Луксорского храма, был обнаружен в конце 50-х годов XX века в плачевном состоянии: он был расколот на 57 фрагментов.
Храмовый комплекс Луксора появился примерно в 1400 году до нашей эры. Его древнейшая часть создана фараоном Аменхотепом III; затем цари XIX династии прибавили к югу двор с 74 колоннами, а Рамсес II (Великий) пристроил северный перистиль и пилон. До наших дней дошла лишь часть этого наследия.
Благодаря кропотливому труду специалистов к статуям, оформляющим вход в Луксорский храмовый комплекс, добавился монумент, долгое время считавшийся утраченным. Ученые также подчеркивают, что это одно из редких изваяний, изображающих Рамсеса Великого стоящим.
Торжественная церемония открытия отреставрированной статуи совпала с другим важным событием, произошедшим в эти же дни неподалеку от Луксора: здесь была вскрыта гробница времен XVIII-й династии фараонов (1550−1292 годы до нашей эры). Внутри находилось несколько саркофагов и свыше тысячи разнообразных артефактов, таких как погребальные маски, керамические изделия и ритуальные статуэтки. Почти все предметы сохранились идеально.
Помимо основного зала, в гробнице есть еще две камеры, к изучению которых специалисты приступили совсем недавно. Узнайте семейную тайну фараонов Древнего Египта.