Старт космического корабля к МКС: 360°-видео
Седьмая миссия к Международной космической станции получила название Cygnus CRS OA-7. Сроки запуска грузового корабля несколько раз переносились, пока не была назначена точная дата: 18 апреля 2017 года.
Ракета стартовала в 15:11 UTC (18:11 по Москве) с мыса Канаверал в штате Флорида. Стыковка со станцией запланирована на утро 22 апреля 2017 года. Грузовой корабль доставит на МКС воду, продукты питания, оборудование для научных экспериментов и другие предметы.
Взлет ракеты-носителя был впервые показан в реальном времени в формате 360°. Трансляция была организована NASA совместно с производителем космических кораблей Orbital ATK и United Launch Alliance — компании, предоставившей ракету-носитель «Атлас-5».
Посмотреть на запуск можно и сейчас: 360°-видео доступно на официальном YouTube-канале NASA. Сейчас на МКС работают астронавт NASA Пегги Уитсон, Олег Новицкий из Роскосмоса и представитель Европейского космического агентства Тома Песке. Вскоре к ним присоединится российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. Их доставит на орбиту «Союза МС-04», старт которого назначен на утро 20 апреля. Стыковка корабля со станцией произойдет в 16:23 мск этого же дня.
Посмотрите, как выглядит полет ракеты с борта МКС.