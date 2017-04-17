Пастух в Аргентине нашел яйца динозавров
В провинции Неукен на юге Аргентины расположен лагерштетт мелового периода. 70−80 млн лет назад здесь были болота, а затем вулканическая лава законсервировала образцы флоры и фауны. Ученые неоднократно находили здесь яйца различных ископаемых животных, но степень их сохранности не всегда позволяла продолжать их изучение.
Недавно на кладку яиц наткнулся местный пастух, и это событие оказалось сенсационным: внутри были эмбрионы динозавров. Ученые рассказали, что им уже удалось сделать анализ эмбриональной кожи и зубов древних животных. В последний раз столь же хорошо сохранившиеся яйца были обнаружены здесь в 1997 году.
В этом районе люди часто находят гнезда динозавров, а также останки животных, которые их разоряли: со временем вулканический слой разрушается, обнажая скрытые под ним свидетельства прошлого. На основе имеющегося материала может быть создан палеонтологический парк, который привлечет туристов, а также позволит сохранить эту зону для следующих поколений.
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