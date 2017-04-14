  • На спутнике Сатурна найдены условия для зарождения жизни‍
    Фото: NASA
  • На спутнике Сатурна найдены условия для зарождения жизни‍
    Фото: NASA
Наука

На спутнике Сатурна найдены условия для зарождения жизни‍

Шестой по размеру спутник Сатурна, Энцелад привлекает повышенное внимание ученых: небесное тело сохраняет геологическую активность, под его поверхностью скрывается глобальный океан, а недавно на Энцеладе был обнаружен водород — потенциальный источник энергии для бактерий.
Анастасия Баринова
14 апреля 2017 в 16:01
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Науке известно о наличии у Сатурна 62 естественных спутников с подтвержденной орбитой, 53 из которых имеют собственные названия. Наибольший интерес представляет Энцелад: история его изучения началась после того, как в 1980-х годах к нему приблизились два межпланетных зонда «Вояджер», и с тех пор небесное тело постоянно дарит ученым новые открытия.

Одной из отличительных особенностей 500-километрового спутника является его необычная геологическая активность. Благодаря данным, которые за время своей миссии собрал зонд «Кассини», также выяснилось, что на небесном теле существует жидкая прослойка: глобальный океан, охватывающий всю его поверхность. Еще более громкий результат дал анализ водных потоков: оказалось, что в выбросах газа и ледяных частиц, помимо метана, аммиака и воды, присутствуют углекислый газ (до 0,8%) и молекулярный водород (до 1,4%).

Такое содержание молекулярного водорода является аномально высоким. Водород может быть результатом гидротермальной активности на дне подповерхностного океана. На нашей планете подобная активность известна: бактерии, живущие на дне земных океанов, используют водород для производства метана и диоксида углерода.

Таким образом этот спутник Сатурна обладает «всеми ключевыми факторами для жизни», известными современной науке.

Узнайте о других потенциально обитаемых планетах.

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