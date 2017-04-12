В Антарктиде будет построен китайский аэродром
На территории Антарктиды работают четыре китайские исследовательские станции. При этом у Поднебесной здесь нет ни одного собственного аэродрома: для доставки людей и грузов по воздуху используется легкий самолет Xueying 601, который способен садиться на лед. Наличие полноценных взлетно-посадочных полос «существенно повысит эффективность работы китайских экспедиций», — сообщил замдиректора Научно-исследовательского полярного института Китая Сунь Бо.
Площадка под аэропорт расположится в оазисе Ларсеманн на берегу залива Прюдс неподалеку от станции «Чжуншань» (Zhongshan). Это второй научный центр Китая в Антарктиде; он был создан в 1989 году. Летом здесь работают около 60 ученых, зимой — 25. Станция является местом управления морских, гляциологических, геологических и метеорологических исследований.
На первом этапе аэродром будет располагать лишь одной небольшой взлетно-посадочной полосой; ее строительство начнется до конца года. Затем планируется разровнять участок для нескольких более крупных полос, что позволит принимать большие воздушные суда.
В Антарктиде уже есть около 40 аэродромов, принадлежащих России, США, Австралии, Италии, Норвегии и другим странам. Их первоочередной задачей является снабжение полярников всем необходимым, но некоторые также принимают туристов. Антарктическая станция «Чжуншань» — одно из лучших мест в мире, где можно любоваться полярным сиянием; не исключено, что китайский аэродром также будет использоваться в туристических целях.
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