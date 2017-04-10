Японцы доберутся до мантии Земли
Человечество пытается пробиться к мантии Земли с XIII века, но до сих пор достичь цели не удавалось никому. Ученые из Японии уверены в успехе, для этого создали проект «Тикю Хаккэн»: в переводе это означает «открытие Земли». Его реализацией занимается Японское агентство науки и технологий по изучению морских недр (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, JAMSTEC). Бурение будет вестись в океане при помощи геологоразведывательного судна Chikyū, оснащенного буровой колонной длиной 10 000 метров.
Взятые на 10-километровой глубине пробы позволят больше узнать об истории Земли, движении древних континентов и свойствах нижней границы земной коры (поверхности Мохоровичича). Кроме того, новые знания можно применять при прогнозировании землетрясений и разведки залежей полезных ископаемых.
В настоящее время рекордно глубокой является 12-километровая Кольская скважина, заложенная в 1970 году в Мурманской области, но она едва доходит до поверхности Мохоровичича. На дне океана земная кора гораздо тоньше, и, по расчетам японских ученых, бур, опускаясь с борта судна, сначала преодолеет четыре километра от поверхности до дна океана, а затем углубится в земную кору на шесть километров.
Судно Chikyū и его аппаратура готовы к работе. Недавно специалисты приступили к финальному отбору наиболее перспективных участков для бурения. В «шорт-лист» вошло три точки в Тихом океане: в акватории Коста-Рики, Мексики и Гавайских островов. В сентябре геологи начнут изучение структуры коры этих мест с помощью сейсмических волн, а старт рекордно глубокому бурению будет дан не позднее 2030 года.
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