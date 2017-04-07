Найдена причина исчезновения атмосферы Цереры
Исследование провели специалисты NASA, работающие над миссией Dawn («Рассвет»): одноименная межпланетная станция в 2007 году отправилась исследовать астероид Веста и карликовую планету Церера. Наличие у Цереры экзосферы, время от времени появляющейся, а затем исчезающей, было известно давно, но прежде ее нестабильность связывали с текущим расстоянием карликовой планеты от Солнца.
Дополнительные наблюдения, сделанные при помощи космического телескопа Herschel и наземной обсерватории Very Large Telescope, позволили предположить, что формирование атмосферы Цереры зависит не от дистанции, а от солнечных циклов. В статье по итогам исследования говорится, что в периоды солнечной активности летящий от звезды поток частиц ударяет по льду, покрывающему Цереру. При этом высвобождаются молекулы воды, которые поднимаются над поверхностью и на несколько дней образуют ее разреженную атмосферу.
В настоящее время солнечная активность близка к своему минимуму, и на Церере атмосферы практически нет. Специалисты полагают, что это продлится еще несколько лет, а затем экзосфера Цереры начнет уплотняться.
Посмотрите, как выглядит Церера в 3D.