  • Найдена причина исчезновения атмосферы Цереры
    Сравнение Цереры (внизу слева) с Луной и Землей Фото: CWitte/Wikipedia
  • Найдена причина исчезновения атмосферы Цереры
    Фото: NASA
Наука

Найдена причина исчезновения атмосферы Цереры

Ближайшая к Солнцу карликовая планета Церера была открыта в начале XIX века. За годы изучения было установлено наличие у нее разреженной непостоянной атмосферы, а недавно ученые смогли объяснить ее нестабильное состояние.
Анастасия Баринова
7 апреля 2017 в 18:45
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Исследование провели специалисты NASA, работающие над миссией Dawn («Рассвет»): одноименная межпланетная станция в 2007 году отправилась исследовать астероид Веста и карликовую планету Церера. Наличие у Цереры экзосферы, время от времени появляющейся, а затем исчезающей, было известно давно, но прежде ее нестабильность связывали с текущим расстоянием карликовой планеты от Солнца.

Дополнительные наблюдения, сделанные при помощи космического телескопа Herschel и наземной обсерватории Very Large Telescope, позволили предположить, что формирование атмосферы Цереры зависит не от дистанции, а от солнечных циклов. В статье по итогам исследования говорится, что в периоды солнечной активности летящий от звезды поток частиц ударяет по льду, покрывающему Цереру. При этом высвобождаются молекулы воды, которые поднимаются над поверхностью и на несколько дней образуют ее разреженную атмосферу.

В настоящее время солнечная активность близка к своему минимуму, и на Церере атмосферы практически нет. Специалисты полагают, что это продлится еще несколько лет, а затем экзосфера Цереры начнет уплотняться.

Посмотрите, как выглядит Церера в 3D.

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