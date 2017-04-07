  • Как атакуют скорпионы: видео
    Фото: FunctionalEcology/YouTube
  • Как атакуют скорпионы: видео
    Фото: FunctionalEcology/YouTube
Наука

Как атакуют скорпионы: видео

Семь видов самых ядовитых скорпионов по-разному атакуют противника — к такому выводу пришли португальские биологи, засняв членистоногих на высокоскоростную камеру.
Анастасия Баринова
7 апреля 2017 в 13:28
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На Земле обитает около 2500 видов скорпионов, и многие из них заметно отличаются размером и формой хвоста. Ученые из Университета Порто исследовали связь анатомии скорпиона и техники его броска. Для экспериментов были выбраны 23 особи из семи различных видов, в том числе израильский пустынный скорпион (Leiurus quinquestriatus), который считается одним из самых ядовитых на планете.

Членистоногих поместили на небольшую площадку, окруженную зеркалами. С помощью куска проволоки ученые дразнили животных, провоцируя совершить атаку. Съемка велась с помощью высокоскоростной камеры, делающей 500 кадров в секунду. Анализ видеозаписей показал, что для разных видов характерны различные траектории движения кончика хвоста. Самым быстрым оказался Leiurus quinquestriatus: при ударе кончик его хвоста, где расположено ядовитое жало, движется со скоростью 130 см/сек в направлении сверху вниз. Ученые отмечают, что это — весьма впечатляющие результаты для существа, чья длина не превышает 10 см.

По такому же принципу, хотя и чуть медленнее, атакует 20-сантиметровый императорский скорпион (Pandinus imperator). В то же время для трансваальского толстохвостого скорпиона (Parabuthus transvaalicus) и членистоногих из рода Hottentotta характерен круговой удар: их хвост «рисует» в воздухе букву «О».

  • Как атакуют скорпионы: видео

Исследователи нашли одну из связей между анатомией и техникой: чем толще у скорпиона хвост — тем быстрее скорость атаки. Непонятным пока остается выбор направления движения; он может быть связан с множеством факторов, например, положением тела скорпиона и его точками опоры. Стоит учесть также, что эти виды живут в разных регионах. Каждый вид мог выработать свою траекторию броска как наиболее эффективную против того или иного противника.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Functional Ecology, однако исследования будут продолжены.

Посмотрите, как скорпион сражается с черной вдовой.

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