Наука

На Алтае нашли следы трех сильных древних землетрясений

Ученые обнаружили следы трех древних землетрясений на Алтае. По своей силе они не уступали современному Чуйскому землетрясению 2003 года.
Дина Голубева/Наука в Сибири
6 апреля 2017 в 11:08
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  • На Алтае нашли следы трех сильных древних землетрясений

Фото: Новосибирский государственный университет

Результаты исследования опубликованы в научном журнале International Geology Review. О проделанной работе рассказал первый автор статьи, палеосейсмолог Евгений Деев, доцент геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета и старший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН.

Палеосейсмологи изучают следы древних и исторических землетрясений, которые когда-то происходили на Земле. При сильных землетрясениях на поверхности образуются трещины, разрывы и разломные уступы. Они указывают ученым на местоположение очаговой зоны и позволяют в итоге определить магнитуду и интенсивность землетрясения.

Евгений Деев и его коллеги ведут палеосейсмологические исследования на территории Горного Алтая. В течение двух полевых сезонов 2015—2016 года ученые обнаружили следы трех сильных древних землетрясений.

— Мы обнаружили разломный уступ в Юго-Восточном Алтае, в зоне сочленения Курайского хребта и северо-западной части Чуйской впадины. Внешне он выглядит как протяженное поднятие: более 6 км в длину и высотою от 0,5 до 8 метров. Большая высота уступа говорит нам о том, что он, вероятнее всего, мог сформироваться в результате нескольких сейсмических подвижек, — рассказывает Евгений Деев.

— При исследовании уступа нам удалось выявить сейсмогенный разрыв, по которому произошла подвижка во время землетрясения. Мы оценили амплитуду смещения по разрыву и рассчитали магнитуду, которая оказалась в диапазоне от 7,2 до 7,6. Это говорит о том, что интенсивность древнего землетрясения составляла 9−10 баллов.

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