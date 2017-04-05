  • Заполонивший океан пластик станет топливом
    Фото: epSos.de/Wikipedia
  • Заполонивший океан пластик станет топливом
    Фото: Pixabay.com
  • Заполонивший океан пластик станет топливом
    Фото: Kevin Krejci/Flickr.com
Наука

Заполонивший океан пластик станет топливом

Проблема загрязнения мирового океана пластиковыми отходами требует немедленного решения. Недавно химики разработали технологию, позволяющую преобразовать мусор в топливо.
Анастасия Баринова
5 апреля 2017 в 17:02
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По данным экологов, 95% пластикового упаковочного материала не перерабатывается, и в результате ежегодно по всей планете выбрасывается более 8 миллионов тонн пластика. Это значит, что каждую минуту в океан попадает столько мусора, сколько вмещает одна мусороуборочная машина. В наши дни уже не менее 150 миллионов тонн пластика загрязняют мировой океан, и если ситуация не изменится, то к 2050 году мусор вытеснит рыбу из ее природного места обитания.

Ученые по всему миру ищут пути минимизации столь вредного воздействия на природу. Одно из решений предложили американцы Джеймс Холм (James E. Holm) и Сваминатан Рамеш (Swaminathan Ramesh). Моряк с 40-летним стажем Холмс создал некоммерческую организацию Clean Oceans International, поддерживающую научные разработки. В свою очередь, профессиональный химик Рамеш, выйдя на пенсию, вошел в состав организации для того, чтобы создать новую технологию.

Разработка основана на пиролизе: он уже давно применяется для разрушения и деполимеризации (превращения полимера в мономер) пластика в углеводородное топливо. Но для того, чтобы топливо соответствовало необходимым стандартам, требуется множество сложных и дорогостоящих этапов очистки. Читать далее

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