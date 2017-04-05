Заполонивший океан пластик станет топливом
По данным экологов, 95% пластикового упаковочного материала не перерабатывается, и в результате ежегодно по всей планете выбрасывается более 8 миллионов тонн пластика. Это значит, что каждую минуту в океан попадает столько мусора, сколько вмещает одна мусороуборочная машина. В наши дни уже не менее 150 миллионов тонн пластика загрязняют мировой океан, и если ситуация не изменится, то к 2050 году мусор вытеснит рыбу из ее природного места обитания.
Ученые по всему миру ищут пути минимизации столь вредного воздействия на природу. Одно из решений предложили американцы Джеймс Холм (James E. Holm) и Сваминатан Рамеш (Swaminathan Ramesh). Моряк с 40-летним стажем Холмс создал некоммерческую организацию Clean Oceans International, поддерживающую научные разработки. В свою очередь, профессиональный химик Рамеш, выйдя на пенсию, вошел в состав организации для того, чтобы создать новую технологию.
Разработка основана на пиролизе: он уже давно применяется для разрушения и деполимеризации (превращения полимера в мономер) пластика в углеводородное топливо. Но для того, чтобы топливо соответствовало необходимым стандартам, требуется множество сложных и дорогостоящих этапов очистки. Читать далее
Рамеш и Холм усовершенствовали эту технологию, создав металлоценовый катализатор, производящий дизельное топливо без дальнейшей очистки. По словам ученых, недорогое устройство можно применять как на берегу, так и в океане, если разместить его на плавательном средстве; оно способно работать при низких температурах и уже доказало свою эффективность во время нескольких экспериментов. За десятичасовой рабочий день мобильный катализатор, в зависимости от модификации, способен обработать от 90 до 4,5 тыс кг отходов. Полученное дизельное топливо можно будет впоследствии использовать и для автомобилей, и для заправки судов.
В ближайшее дни подробное описание технологии будет представлено на 253-й национальной встрече и выставке Американского химического общества (ACS). Практическая демонстрация будет проведена для властей города Санта-Крус в Калифорнии: здесь проблема загрязнения акватории стоит особенно остро.
Узнайте, какой вред живой природе наносят пластиковые отходы.