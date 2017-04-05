  • Найден древний клещ, напившийся зараженной паразитами крови
    Фото: George Poinar Jr/Oregon State University
  • Найден древний клещ, напившийся зараженной паразитами крови
    Фото: George Poinar Jr/Oregon State University
Наука

Найден древний клещ, напившийся зараженной паразитами крови

На территории Доминиканской Республики ученые нашли клеща, застрявшего в смоле миллионы лет назад. Его анализ позволил выделить ископаемый образец крови, которой клещ напился перед смертью.
Анастасия Баринова
5 апреля 2017 в 14:24
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Ученые из Университета штата Орегон, анализируя фрагмент янтаря из Доминиканской Республики, нашли в нем клеща, напившегося кровью. Выделить из нее ДНК не удалось, но несколько признаков позволяют предположить, что кровь принадлежит древней обезьяне. Отверстия на спине клеща свидетельствуют о том, что кто-то подцепил его и отбросил в сторону: такое поведение характерно для приматов. А эритроциты в образцах крови крупнее, чем были бы у собак или кроликов.

Отброшенный клещ, упав на каплю смолы, увяз в ней, выделив немного крови из своих отверстий на спине. Впоследствии смола стала янтарем, надежно законсервировав животное возрастом от 15 до 45 млн лет.

При этом кровь оказалась первым ископаемым образцом, содержащим паразитов: обезьяна, укушенная клещом, была заражена бабезиями (Babesia microti). Этот внутриклеточный паразит, существующий и в наши дни, переносится клещами. Он поражает эритроциты, что может привести к тяжелым формам лихорадки с вероятностью летального исхода до 80%.

Найденные клетки крови и паразиты в них превосходно сохранились, и это поможет изучить эволюцию болезней, от которых животные страдают до сих пор.

Узнайте, какие паразиты затаились в пище.

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