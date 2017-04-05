  • Как «Кассини» утонет в атмосфере Сатурна: видео
    Фото: NASA
  • Как «Кассини» утонет в атмосфере Сатурна: видео
    Фото: NASA
Наука

Как «Кассини» утонет в атмосфере Сатурна: видео

Межпланетная станция «Кассини» завершает свою миссию. Специалисты NASA смоделировали последние недели жизни аппарата, покинувшего Землю 20 лет назад.
Анастасия Баринова
5 апреля 2017 в 13:01
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Автоматический космический аппарат «Кассини-Гюйгенс» (Cassini-Huygens) создан NASA, Европейским и Итальянским космическими агентствами. В его задачу входит исследование Сатурна, его колец и спутников.

Комплекс состоит из орбитальной станции «Кассини» и спускаемого аппарата с автоматической станцией «Гюйгенс», предназначенной для посадки на Титан. «Кассини-Гюйгенс» был запущен 15 октября 1997 года. 1 июля 2004 года он вышел на орбиту спутника Сатурна.

Первоначально миссия была запланирована до 2008 года, однако впоследствии она была продлена до 2010, а затем и до 2017 года. К настоящему времени станция исчерпала свой ресурс, поэтому специалисты NASA начали подготовку к завершению ее работы. Последней задачей станции станет управляемое падение на Сатурн, получившее название Grand Finale.

Согласно плану, 22 апреля «Кассини» совершит очередной гравитационный маневр у Титана, после чего сменит орбиту. 26 апреля зонд должен впервые пролететь в просвете между кольцами и верхними слоями атмосферы Сатурна. Даже отправляясь на верную гибель, «Кассини» продолжит свою научную миссию: до последнего дня станция будет собирать данные о составе частиц, из которых состоят кольца. Это поможет установить их состав, определить возраст колец Сатурна и понять структуру его магнитного поля. Также в задачу зонда входит анализ верхних слоев атмосферы газового гиганта.

Совершив 22 витка, межпланетная станция войдет в верхние слои атмосферы 15 сентября 2017 года и сгорит там. Уничтожение «Кассини» в атмосфере Сатурна позволит избежать биологического загрязнения Энцелада и Титана.

Grand Finale на каждом своем этапе связан с риском: любой посторонний объект — например, фрагмент космической пыли, — может изменить траекторию «Кассини» или повредить приборы. Аппарат будет развернут таким образом, чтобы его основная антенна прикрывала большую часть инструментов, как щит.

Посмотрите на снимки колец Сатурна, ранее сделанные станцией.

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