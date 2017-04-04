На Шпицбергене открылось второе «Хранилище Судного дня»
В 2008 году на архипелаге Шпицберген под эгидой ООН был создан всемирный банк-семенохранилище посадочного материала (норв. Svalbard Globale frøhvelv). Каждая страна получила собственный отсек хранения посадочного материала растений; таким образом, склад может вместить абсолютно все образцы сельскохозяйственных культур, существующих в мире.
Гигантский бункер, состоящий из трех комнат с температурой -18 ºC, залегает на глубине около 130 метров, что позволяет ему выстоять в случае большинства катастроф: от падения астероида до ядерной войны. Даже при отключении электричества семена смогут сохраниться на протяжении двух столетий.
После того, как эта задача была выполнена, человечество задумалось о важности сохранения культурных и научных знаний. Инициатором стала Норвегия, выбрав для создания информационного архива местную компанию Piql. Ее специалисты переводят цифровую информацию на особую светочувствительную пленку, способную «прожить» от 500 до 1000 лет.
«Арктический мировой архив» располагается по соседству с банком семян, и его здание также надежно защищено от техногенных, климатических и других угроз. Создатели архива подчеркивают, что случае хранения данных в цифровом формате всегда есть риск хакерской атаки, тогда как проникнуть в хранилище на архипелаге Шпицберген практически невозможно, и это позволит уберечь для истории бесценное наследие.
Помимо Норвегии, первыми странами, решившими сохранить свои документы, стали Бразилия и Мексика. В частности, для Мексики крайне важно не потерять свидетельства периода инков, а Бразилия отправила информацию из своего Национального архива. Представители Piql призывают остальные государства последовать этому примеру.
Узнайте о «Хранилдище Судного дня» больше.