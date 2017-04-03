Противостояние Юпитера и другие астрономические события апреля
Меркурий нередко называют неуловимым: эта ближайшая к Солнцу планета прячется в его лучах и не отходит далеко, поэтому рассмотреть ее довольно сложно. Наиболее благоприятное время для наблюдений Меркурия наступает в период его максимального удаления от Солнца. Об этом рассказал член правления Ассоциации планетариев России, директор уфимского планетария Анатолий Денисов.
По его словам, в начале апреля в течение двух часов после захода Солнца Меркурий будет виден как яркая точка в западной части неба. Затем к середине месяца продолжительность его видимости сократится, а 20 апреля он вступит в нижнее соединение с Солнцем, то есть будет находиться на прямой между Землей и Солнцем и перестанет быть заметным.
С 16 по 25 апреля Земля будет проходить сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер (C/1861 G1). Результатом станет метеорный поток Лириды: пылевые частицы, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 49 км/сек, создадут красивый эффект «падающей звезды».
Радиант потока находится на границе созвездий Лиры и Геркулеса недалеко от Веги — самой яркой звезды в Лире. Самые эффектные метеорные дожди Лирид наблюдались в 1803 и 1922 годах: до 700 метеоров в час. В этом году в течение часа может быть видно до 20 метеоров. Радиант потока заметен всю ночь, но лучшее время — с полуночи и до рассвета.
А 7 апреля произойдет оппозиция (противостояние) Юпитера: планета окажется на одной прямой с Землей и Солнцем, причем Земля расположится в середине. Это самое благоприятное время для наблюдения Юпитера, поскольку он будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли и иметь наибольшую яркость. Столь яркой планета будет выглядеть на протяжении нескольких недель.
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