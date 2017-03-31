Полет комара в замедленной съемке: видео
Объектом исследования стал кулекс, или настоящий комар (лат. Culex). Этот род насекомых насчитывает 1216 видов; взрослый кулекс в длину достигает 4—10 мм. Крылья у комаров длинные и тонкие, а их угловой размах составляет всего 40°, что в два раза меньше, чем у пчел. Но при этом комары совершают около 800 взмахов в секунду, и этот показатель гораздо больше, чем у других насекомых сопоставимого размера.
Ученые из Оксфорда и других научных учреждений изучали механизм полета комаров. Съемка велась при помощи восьми камер, каждая из которых записывала со скоростью 10000 кадров в секунду. Затем на основе компьютерного моделирования была создана 3D-имитация полета комара, и это позволило раскрыть его секрет.
Выяснилось, что в конце каждого взмаха комар дополнительно еще и вращает крыло, что создает мощную вертикальную тягу по всей его длине. Эти аэродинамические принципы могут быть полезны инженерам при разработке летательных аппаратов.
Узнайте секрет приземления пчел.