  • Полет комара в замедленной съемке: видео
    Фото: Joao Trindade/Flickr.com
  • Полет комара в замедленной съемке: видео
    Фото: Bomphrey/Nakata/Phillips/Walker
Наука

Полет комара в замедленной съемке: видео

Международная группа ученых изучала аэродинамику полета комаров. Амплитуда взмаха их крыльев меньше, чем у других летающих насекомых, поэтому для того, чтобы подниматься и удерживаться в воздухе, им требуются особые способности.
Анастасия Баринова
31 марта 2017 в 16:22
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Объектом исследования стал кулекс, или настоящий комар (лат. Culex). Этот род насекомых насчитывает 1216 видов; взрослый кулекс в длину достигает 4—10 мм. Крылья у комаров длинные и тонкие, а их угловой размах составляет всего 40°, что в два раза меньше, чем у пчел. Но при этом комары совершают около 800 взмахов в секунду, и этот показатель гораздо больше, чем у других насекомых сопоставимого размера.


Ученые из Оксфорда и других научных учреждений изучали механизм полета комаров. Съемка велась при помощи восьми камер, каждая из которых записывала со скоростью 10000 кадров в секунду. Затем на основе компьютерного моделирования была создана 3D-имитация полета комара, и это позволило раскрыть его секрет.


Выяснилось, что в конце каждого взмаха комар дополнительно еще и вращает крыло, что создает мощную вертикальную тягу по всей его длине. Эти аэродинамические принципы могут быть полезны инженерам при разработке летательных аппаратов.

Узнайте секрет приземления пчел.

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