  • В центре Москвы найдена старинная тайная комната
    Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
  • В центре Москвы найдена старинная тайная комната
    Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
  • В центре Москвы найдена старинная тайная комната
    Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
  • В центре Москвы найдена старинная тайная комната
    Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
  • В центре Москвы найдена старинная тайная комната
    Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Наука

В центре Москвы найдена старинная тайная комната

Во время археологических работ в центре Москвы были найдены тысячи артефактов, а наиболее интересным открытием стала тайная комната, расположенная в районе Лубянки и Новой площади.
Анастасия Баринова
31 марта 2017 в 13:01
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В столице с 2015 года ведется проект благоустройства, получивший название «Моя улица». В рамках программы будут реконструированы улицы, отреставрированы фасады и сделана подсветка зданий.

Перед началом ремонта на объектах работают археологи, уже обнаружившие более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений. В районе Лубянской площади за неделю было найдено более 150 различных объектов. Но главным открытием стала комната со сводчатыми стенами, встроенная в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Такой тип помещений называется «слух»: это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

Историки полагают, что «слух» был создан непосредственно под Богословской башней — одной из башен Китайгородской стены, не дошедших до наших дней. Свое название она получила по расположенному рядом храму Иоанну Богослова. Более точную информацию археологи получат после того, как сравнят топографическое расположение находки с архивными данными.

Историки говорят, что в мирное время «слух» мог быть складом для хранения припасов, а во время военной осады он использовался по своему прямому назначению: с его помощью узнавали, что делает неприятель по ту сторону стены, не роет ли он подкоп. Сводчатые стены помещения создавали особый акустический эффект, и в комнате было слышно все, что происходит на улице. Подобные ниши в сохранившихся участках фундамента стены Китай-города уже обнаруживали при строительстве метрополитена и реставрационных работах в 20-е годы прошлого века.

Среди других находок в районе Лубянской площади — фрагменты керамики XVIII—XIX вв., около десятка медных монет, свинцовые торговые пломбы и множество железных бытовых изделий — таких как ножи, гвозди или обувные подковы. Кроме того, археологи обнаружили три фрагмента красноглиняной керамики XVI века, пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы, железную стрелу и пушечное ядро XVII века.

Посмотрите на другие открытия, совершенные археологами в Москве.

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СМИ2
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