  • Рекордно гигантский след динозавра найден в Австралии
    Фото: Steve Salisbury/Journal of Vertebrate Paleontology
  • Рекордно гигантский след динозавра найден в Австралии
    Фото: Steve Salisbury/Journal of Vertebrate Paleontology
  • Рекордно гигантский след динозавра найден в Австралии
    Фото: Damian Kelly/The University of Queensland
  • Рекордно гигантский след динозавра найден в Австралии
    Фото: The University of Queensland
  • Рекордно гигантский след динозавра найден в Австралии
    Фото: Steve Salisbury/Journal of Vertebrate Paleontology
Наука

Рекордно гигантский след динозавра найден в Австралии

Палеонтологи из Квинслендского университета обнаружили окаменевший отпечаток ноги гигантского зауропода. След размером более 1,7 м является крупнейшим из известных к настоящему времени.
Анастасия Баринова
28 марта 2017 в 14:46
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Полуостров Дампир (Dampier Peninsula) в Западной Австралии нередко называют «Парком юрского периода»: здесь на 25-километровом прибрежном участке Волмадани (Walmadany) были найдены следы 21 вида динозавров, обитавших в период между 127 и 140 млн лет назад.

Исследованием занимается группа ученых под руководством профессора Стива Сэлисбери (Steve Salisbury) из Квинслендского университета. В 2011 году им пришлось доказывать правительству страны значимость этого места, выбранного под создание комплекса по переработке жидкого природного газа. Победу одержали палеонтологи, и с тех пор Волмадани не перестает пополнять научные знания о динозаврах. По результатам анализа следов выделены следы нескольких видов хищных динозавров, ящеров, травоядных зауроподов и орнитоподов.

Главной сенсацией является открытие самого большого отпечатка ноги динозавра из известных к настоящему времени: 1,75-метровый след был оставлен зауроподом. Ранее крупнейшим считался 106-сантиметровый отпечаток, найденный в пустыне Гоби.

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