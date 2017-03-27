  • New Horizons показала дымку Плутона
    Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute
  • New Horizons показала дымку Плутона
    Фото: NASA/JHUAPL/SwRI
Наука

New Horizons показала дымку Плутона

Космическое агентство NASA опубликовало снимок Плутона в ореоле синей дымки. Увидеть ее стало возможно после обработки нескольких изображений.
Анастасия Баринова
27 марта 2017 в 14:46
2

В октябре 2016 года станция «Новые горизонты» (New Horizons) завершила передачу на Землю данных, полученных во время сближения с Плутоном. Серия снимков, сделанных 14 июля 2015 года с расстояния около 2 млн километров от карликовой планеты, получила название «Farewell to Pluto» («Прощай, Плутон»): вскоре после этого станция отправилась выполнять новую миссию.

Продолжая изучать материал, присланный во время сближения с Плутоном, специалисты объединили и обработали несколько фотографий таким образом, чтобы ярче выделить дымку в его атмосфере. Изображение составлено из четырех черно-белых снимков камер LORRI и двух цветных (камеры Ralph/MVIC); разрешение составляет 1 км на пиксель. По мнению ученых, дымка появилась в результате реакции оксидов азота и углеводородов («фотохимический смог»). Углеводороды скапливаются на микрочастицах, а затем их рассеивает солнечный свет. Дымка простирается горизонтальными слоями на расстояние в 200 км над поверхностью карликовой планеты.

Узнайте о работе станции New Horizons больше.

Тоже интересно

«Новые Горизонты» сделали самое детализированное фото Плутона

Обсудить
СМИ2
Эти «малыши» могут съесть всех людей на Земле и остаться голодными
Эти «малыши» могут съесть всех людей на Земле и остаться голодными
Тоже интересно
«Посадка» на Плутон в цвете: видео NASA
«Посадка» на Плутон в цвете: видео NASA
Хорватские аисты: невероятная история любви
Хорватские аисты: невероятная история любви