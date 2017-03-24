В Германии создали крупнейшее в мире «искусственное солнце»
Работа в рамках проекта Synlight проводится в Немецком аэрокосмическом центре (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR), расположенном в городе 50 километрах от Кельна. Там была собрана установка, состоящая из 149 дуговых ксеноновых ламп, способная генерировать свет интенсивностью в 10 тысяч раз больше естественного освещения. Аналогичные лампы используются в кинотеатрах для проецирования изображения — по одной на большой экран.
Основной задачей проекта является развитие альтернативной энергетики и получение «топлива будущего» — водородного. Сам по себе водород в природе не существует: его необходимо выделять из воды, но процесс требует больших затрат электричества. Ученые хотят обойти эту проблему, использовав энергию Солнца.
Сконцентрировав свет всех ламп в одну точку, система Synlight нагревает участок 20х20 см до +3500 °С, что способно плавить металл. Затем после распыления водным паром металл реагирует с кислородом в воде, а водород остается.
В настоящее время установка мощностью 350 КВт за четыре часа тратит столько же электричества, сколько обычный дом за год. Тем не менее проект считается перспективным: на его реализацию правительство земли Северный Рейн-Вестфалия и немецкое министерство энергетики выделили около 3,5 млн евро.
В ближайшие несколько лет система будет доработана с тем, чтобы питаться от солнечных батарей. «Если мы хотим, чтобы автомобили ездили, а самолеты летали на экологически чистом топливе, нам понадобятся миллиарды тонн водорода, — поясняют авторы идеи. — Климат меняется все стремительнее, и вслед за этим нам следует ускорить инновации».
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