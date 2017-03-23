  • Исследователи протестировали 4 кошачьих эйфоретика
    Фото: Маргарита Горбунова
  • Исследователи протестировали 4 кошачьих эйфоретика
    Фото: Александр Юхимик
  • Исследователи протестировали 4 кошачьих эйфоретика
    Фото: Светлана Казина
Наука

Исследователи протестировали 4 кошачьих эйфоретика

В журнале BMC Veterinary Research было опубликовано исследование о воздействии четырех разных растений на домашних и диких кошек. Даже если ваш кот равнодушен к валерианке, он вполне может получить удовольствие от кошачьей мяты, татарской жимолости или декоративной лианы актинидии полигамной.
Популярная Механика
23 марта 2017 в 17:58
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В России самый известный кошачий «наркотик» — валериана (Valeriána officinális), а в англоязычных странах — кошачья мята (Népeta catária), но этими двумя наименованиями список растений, вызывающих эйфорию у кошек, не ограничивается.

В 2016 году группа энтузиастов основала некоммерческую организацию Cowboy Cat Runch — гибрид кошачьего приюта и исследовательского института. Сотрудники Cowboy Cat Runch на собственные средства проводят исследования, потенциально полезные для домашних кошек. В марте Cowboy Cat Runch совместно с другими подобными организациями опубликовали отчет об исследовании, призванном разнообразить скучную жизнь кошек с помощью растений, вызывающих кратковременную эйфорию.

На сотне подопытных кошек и девяти тиграх энтузиасты испытали действие четырех растений, известных как «кошачьи наркотики». Кроме общеизвестных валерианы и кошачьей мяты использовались татарская жимолость (Lonícera tatárica) и актинидия полигамная (Actinidia polygama).

Реакция кошек на разные травы оказалась очень индивидуальной. Каждая третья кошка осталась равнодушной к образцам кошачьей мяты, зато у 80% кошек наблюдались признаки интоксикации (и эйфории) при вдыхании молекул запаха листьев актинидии, у половины — при контакте с порошком корня валерианы, а также плодами и древесиной татарской жимолости. При этом животные, которые не реагировали на одни растения, проявляли интерес к другим. Цифры, полученные Cowboy Cat Runch, несколько расходятся с другими данными, согласно которым к возбуждению от корня валерианы предрасположено до 80% кошек.

Из девяти тигров только один провел некоторое время, облизывая и обнюхивая образец кошачьей мяты, и пятеро проявили интерес к жимолости. Рыси оказались более расположены и к мяте, и к жимолости: все они нюхали образцы и терлись о них шерсткой на протяжении иногда более 15 минут.

Действующее вещество кошачьей мяты и валерианы — монотерпеноидный лактон непеталактон. Попадая на слизистую носа, непеталактон связывается с рецепторами, которые обычно связывают молекулы кошачьих феромонов, и запускает каскад химических реакций, которые активируют несколько зон мозга, в том числе гипоталамус и миндалину. В ответ на реакции, запущенные непеталактоном, в этих зонах мозга запускается сексуальное поведение: внешне это выражается в том, что кошки льнут к земле, трутся затылком об источник запаха и громко кричат. Затем действие вещества прекращается и может не возобновляться в течение получаса.

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