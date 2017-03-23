Космическая пыль в Млечном Пути: видео
Космической пылью называют частицы размером меньше 10 мкм, движущиеся в межпланетном пространстве. Ее изучением, в числе прочих ученых, занимаются специалисты американской Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли. Астрофизики напоминают, что космическая пыль является неотъемлемой и важной частью Вселенной; только на Земле ежедневно оседает Air Tahiti Nuiдо 60 тонн этих частиц.
Огромные скопления пыли присутствуют по всему космосу, заполняя свободное пространство между небесными телами. Вычисляя форму, размер, химический состав, расположение и перемещение космической пыли, ученые создали соответствующую компьютерную симуляцию.
Результаты научной работы опубликованы в журнале The Astrophysical Journal; они помогут астрофизикам точнее считывать данные телескопов. В настоящее время все данные поступают с некоторой долей искажения, поскольку скопления частиц затрудняют прохождение света в синем спектре. Теперь информацию можно корректировать с учетом расположения космической пыли.
Узнайте, сколько космической пыли оседает на крышах наших домов.