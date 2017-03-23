Гробница Христа находится под угрозой разрушения
С 2016 года на территории храмового комплекса Святого Гроба Господня велись реставрационные работы. Их завершение было запланировано на весну 2017 года, но теперь специалистам потребуется дополнительное время: в противном случае гробница вместе с Кувуклией (небольшой надстроенной над ней часовней) может обрушиться.
Причиной является то, что основная часть построенного в XIX веке храма и окружающей его ротонды возведены на неустойчивом фундаменте. Он состоит из обломков предыдущих зданий, и его структура не является цельной. Под одной из бетонных плит, которая ничем не поддерживается, проходит археологическая траншея, вырытая в 1960-х годах. А 22-тонные столбы, в чью задачу входит нести купол ротонды, стоят на булыжниках, также никак не укрепленных. Наконец, многолетнее воздействие влаги оказало разрушительное влияние на фундамент.
«Процесс обрушения не будет постепенным — это произойдет резко», — поясняет руководитель реставрации, профессор Антониа Моропулу (Antonia Moropoulou). Сегодня ученые ищут пути сохранить важнейшую мировую святыню.
В ходе работ, проведенных с 2016 года, реставраторы укрепили стены Кувуклии, колонны и слои кладки. Здесь появилась система вентиляции, которая не даст скапливаться саже от тысяч свечей. Были убраны некрасивые и не имеющие смысла балки, установленные британскими властями в 1947 году, и сама гробница была открыта впервые за столетия.
Теперь, с учетом новых вводных, работы необходимо продолжить. Потребуется удалить покрытую трещинами кладку вокруг Кувуклии, залить камни фундамента строительным раствором и установить по периметру ротонды системы отвода дождевой воды.
По расчетам специалистов, на это может уйти до десяти месяцев, а затраты составят около шести миллионов евро. Планируется, что работы будут организованы таким образом, чтобы не мешать четырем миллионам паломников, ежегодно посещающим святыню.
Прочтите о недавней реставрации Гроба Господня.