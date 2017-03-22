При строительстве Крымского моста найдена голова древней статуи
Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. С общей длиной 19 километров он станет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется запустить в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м. Раскопки на подъездах к строящемуся мосту ведутся в рамках комплекса мер по обеспечению сохранности исторических объектов на месте строительства.
За два минувших года на поверхность было поднято более 60 тысяч находок. В основном это крупные фрагменты керамических сосудов, изготовленных в Средиземноморье и Малой Азии в V веке до н. э. — III веке нашей эры. Среди наиболее интересных — клад с пиастрами. А недавно в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун был обнаружен еще один удивительный артефакт — крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины.
Начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей Ольховский поясняет, что эта находка уникальна для Северного Причерноморья: ее аналоги не известны. Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки будут привлечены ведущие специалисты по древнегреческому искусству. Также будут проведены лабораторные исследования состава глины.
На данный момент ученые полагают, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры. Она могла быть частью бюста или статуи древнегреческого божества, и это представляет главную загадку. Массовое производство терракотовых изделий методом оттиска в матрице широко распространилось уже в VI веке до нашей эры: так изготавливали статуэтки высотой не более 40 см с толщиной стенки до одного сантиметра. Миниатюрность изделия позволяла провести его обжиг качественно. Но найденный фрагмент терракоты принадлежит гораздо более массивному изваянию, выполненному столь же качественно.
Керченская бухта вблизи мыса Ак-Бурун более двух тысяч лет была основной перевалочной базой на торговом пути из Средиземноморья в Азовское море. При морской перевозке часть керамической тары нередко разбивалась, и при разгрузке в порту поврежденные амфоры и посуду часто выбрасывали в море. Со временем у древних причалов образовались целые залежи керамики разных эпох. Все предметы, которые здесь находят археологи, после обработки и изучения передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
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