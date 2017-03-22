  • Череп умершего 700 лет назад бедняка обрел лицо
    Фото: Laure Bonner
  • Череп умершего 700 лет назад бедняка обрел лицо
    Фото: Dr. Chris Rynn/University of Dundee
  • Череп умершего 700 лет назад бедняка обрел лицо
    Фото: Dr. Chris Rynn/University of Dundee
Наука

Череп умершего 700 лет назад бедняка обрел лицо

Британские ученые смогли по черепу реконструировать лицо мужчины, погибшего около 700 лет назад. Им также удалось составить примерную историю его жизни.
Анастасия Баринова
22 марта 2017 в 13:14
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Раскопки, проводившиеся на территории Кембриджа с 2010 по 2012 годы, позволили обнаружить средневековое кладбище. Сюда хоронили бедняков — пациентов госпиталя Святого Иоанна Богослова, находившегося здесь в прошлом. В общей сложности археологи нашли около 400 могил. Затем ученые приступили к изучению останков. Один из образцов, каталогизированный под названием Context 958, сохранился практически полностью.

  • Череп умершего 700 лет назад бедняка обрел лицо
    Фото: C.Cessford

Скелет принадлежал 40-летнему мужчине, который большую часть жизни занимался тяжелым физическим трудом. Анализ зубов показал, что в детстве он по крайней мере два раза сильно голодал, но во взрослом возрасте уже мог себе позволить питаться рыбой и мясом, что среди бедных слоев населения встречалось нечасто. Историки полагают, что этот человек мог быть разнорабочим в сфере торговли — это давало бы ему более легкий доступ к продуктам.

На задней части черепа были обнаружены следы травмы от удара тупым предметом, которая могла стать причиной смерти. Похоронен мужчина был лицом вниз: в средневековье это практиковалось, хотя и реже, чем положение лицом вверх.

Для более полного представления о покойном было решено реконструировать его внешность. Совместную работу провели специалисты из Кембриджского университета и Университета Данди. Оценить степень соответствия с оригиналом возможности не представляется, но ученые уверены, что с высокой долей вероятности они достигли цели.

  • Череп умершего 700 лет назад бедняка обрел лицо
    Фото: Фото: Dr. Chris Rynn/University of Dundee

Историки также подчеркивают важность проекта по изучению захоронений госпиталя Святого Иоанна Богослова. О богатых людях до наших дней дошло немало записей и других свидетельств, тогда как «бедняки не были никому нужны» — от них не осталось ни вещей, ни упоминаний. Исследование хорошо сохранившихся останков этого социального слоя позволяет больше узнать о жизни его представителей.

Послушайте реконструкцию голоса древней мумии.

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