Череп умершего 700 лет назад бедняка обрел лицо
Раскопки, проводившиеся на территории Кембриджа с 2010 по 2012 годы, позволили обнаружить средневековое кладбище. Сюда хоронили бедняков — пациентов госпиталя Святого Иоанна Богослова, находившегося здесь в прошлом. В общей сложности археологи нашли около 400 могил. Затем ученые приступили к изучению останков. Один из образцов, каталогизированный под названием Context 958, сохранился практически полностью.
Скелет принадлежал 40-летнему мужчине, который большую часть жизни занимался тяжелым физическим трудом. Анализ зубов показал, что в детстве он по крайней мере два раза сильно голодал, но во взрослом возрасте уже мог себе позволить питаться рыбой и мясом, что среди бедных слоев населения встречалось нечасто. Историки полагают, что этот человек мог быть разнорабочим в сфере торговли — это давало бы ему более легкий доступ к продуктам.
На задней части черепа были обнаружены следы травмы от удара тупым предметом, которая могла стать причиной смерти. Похоронен мужчина был лицом вниз: в средневековье это практиковалось, хотя и реже, чем положение лицом вверх.
Для более полного представления о покойном было решено реконструировать его внешность. Совместную работу провели специалисты из Кембриджского университета и Университета Данди. Оценить степень соответствия с оригиналом возможности не представляется, но ученые уверены, что с высокой долей вероятности они достигли цели.
Историки также подчеркивают важность проекта по изучению захоронений госпиталя Святого Иоанна Богослова. О богатых людях до наших дней дошло немало записей и других свидетельств, тогда как «бедняки не были никому нужны» — от них не осталось ни вещей, ни упоминаний. Исследование хорошо сохранившихся останков этого социального слоя позволяет больше узнать о жизни его представителей.
Послушайте реконструкцию голоса древней мумии.